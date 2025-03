Freikarten zu gewinnen: Durch Namibia und Botswana

Ein Leben in rauer Umgebung

Ein Höhepunkt seiner Reise war eine Expedition zu den Wüstenelefanten und die Erkundung der Trockenflusstäler, die ihn an die legendäre Skelettküste führten. Josef erzählt live, wie er dabei in Kontakt mit den San kam, deren Wissen über das Leben in dieser rauen Umgebung ihn tief beeindruckte. Diese Multivisionsshow bietet nicht nur Aufnahmen von Natur und Tierwelt, sondern auch persönliche Einblicke in eine Reise, die von Entdeckungen, Begegnungen und der Vielfalt des südlichen Afrikas geprägt war.