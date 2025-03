Freikarten zu gewinnen: AC/DC-Tribute im Congress Centrum Suhl

Eine Zeitreise zurück in diese Rock-Epoche werden die Besucher des Congress Centrums Suhl am Samstag, 29. März, antreten können, wenn dort ab 20.30 Uhr die international besetzte und 2017 gegründete Band „We salute you“ um den englischen Sänger Grant Foster ihre – nach eigenen Angaben – „einzig wahre AC/DC-Tribute-Show“ präsentiert. Dazu gehören ein druckvoller Sound, eine perfekt abgestimmte Lichtshow, eine überdimensionale, sich absenkende „Hells Bell“ („Höllenglocke“, nach einem der bekanntesten AC/DC-Titel), sage und schreibe 21 donnernden Kanonen, eine Pyroshow mit Flammensäulen, Laufstege ins Publikum und riesige Wände aus Marshall Boxen, eine Extrabühne für die schweißtreibende Show von Leadgitarrist Kili sowie eine Dudelsack-Einlage zum ersten Hit der AC/DC-Geschichte „It’s a long Way to the Top”. Die weiteren Vollblutmusiker Olli Schneiß (Rhythmusgitarre), Dieter Fleischer (Bass) und Erwin Rieder (Schlagzeug) sorgen mit sorgfältig ausgewähltem Original-Equipment und höchster spielerischer Hingabe für einen ultimativen AC/DC- Sound und -Groove, wie das Management der Band überzeugt ist: „Wenn das Publikum die Augen schließt, wird es 1:1 AC/DC hören – und wenn es die Augen öffnet, wird es AC/DC auch sehen.“