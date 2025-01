Die Freikarten liegen im G-Haus am Veranstaltungstag an der Tageskasse gegen Vorlage eines Ausweisdokuments bereit. Einlass zur Operettenrevue am Sonntag, 26. Januar, ist um 14.30 Uhr, Beginn 15.30 Uhr. Karten sind weiter erhältlich im Vorverkauf ab 19 Euro in der Sonneberger Touristinfo, (03675) 70 27 11, und an allen ans Reservix-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen.