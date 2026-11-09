Freikarten-Verlosung: Soul und Jazz, aber auch Rock und Hip Hop

Konzertbeginn im Gesellschaftshaus am 14. November ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets und weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.son-jazz.de
Sonnebergs Jazzfreunde und die Redaktion verlosen eine Freikarte fürs „Jazz in Concert“ am Samstag, 14. November, unter allen Kurzentschlossenen, die bis Dienstag, 10. November, 13 Uhr, eine Mail senden an lokal.sonneberg@freies-wort.de mit dem Stichwort „heavytones“. Der Gewinner wird in der Ausgabe am Mittwoch veröffentlicht. Das Ticket liegt hernach in der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, werktags zu den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung bereit.
Gewinnerin der Freikarte fürs Opening „100 Miles – Lesung und Konzert“ am 12. November ist Gudrun Kühner aus Neuenbau. Je eine Freikarte für die „Friday Night Party“ mit „The Jakob Manz Project“ am Freitag, 13. November, sind Annette Frendel aus Themar und Uwe Roß aus Rottmar.