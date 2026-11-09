Freikarten-Verlosung: Soul und Jazz, aber auch Rock und Hip Hop

Torsten Goods. Foto: Neumarkt4you

Als 20-Jähriger studierte er an der renommierten New School University in New York und traf dort sein großes Vorbild George Benson (g, voc), das ihn zum Singen inspirierte. In Deutschland war er da schon Mitglied des Bundesjugendjazzorchesters und der Leitung des berühmten Peter Herbholzheimer. 2006 wurde Goods exklusiver Act-Künstler, sein ACT-Debüt „Irish Heart“ markiert den entscheidenden Durchbruch: Nicht nur in der breiteren Öffentlichkeit, sondern vor allem als Sänger rückte er ins Bewusstsein. Denn Goods verfügt nicht nur über ein virtuoses Gitarrenspiel, sondern auch über eine ungemein sensible und ausdrucksstarke Stimme, die im Blues ebenso zuhause ist wie in Swing und Pop. In den letzten 20 Jahren sind von Goods regelmäßig weitere von der Fachpresse hochgelobte Alben beim Spitzenlabel ACT erschienen, zuletzt 2025 „Soul Deep“. Dabei arbeitete er mit dem Who-Is-Who der aktuellen Jazzlandschaft zusammen: Nils Landgren, Till Brönner, Wolfgang Haffner, Magnus Lindgren, Ida Sand und Victoria Tolstoy. Kein Wunder, dass der Gitarrist und Sänger auf keinem der großen Jazzfestivals fehlen darf, ob auf der JazzBaltica, in Leverkusen oder Burghausen.