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  6. Soul und Jazz, aber auch Rock und Hip Hop

Freikarten-Verlosung Soul und Jazz, aber auch Rock und Hip Hop

Fred Ulbricht

Am Samstagabend bestreiten die Heavytones zusammen mit Torsten Goods und Kim Sanders das Finale der 40. Internationalen Sonneberger Jazztage.

Freikarten-Verlosung: Soul und Jazz, aber auch Rock und Hip Hop
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Kim Sanders. Foto: TV-Media

Wenn es zu den Jazztagen „Jazz in Concert“ heißt, nähert sich ganz klar das Finale des großen Festivals. Dafür müssen es dann immer die großen Acts sein, die den Höhepunkt des Events markieren. Zum 40. Jubiläum der Jazztage wird es diesen Paukenschlag am 14. November selbstverständlich wieder geben. Mit den „heavytones“ und den Stargästen Torsten Goods und Kim Sanders dürfte das mehr als gelungen sein.

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Die „heavytones“, die in über 2500 Late Night Shows mit Stefan Raab mitwirkten, ebenso wie in Spezialformaten wie „Unser Star für Oslo“ oder „Gottschalk‘s große 90er Show“, sind seit fast zwei Jahrzehnten die präsenteste und profilierteste Band im deutschen Fernsehen. Dabei prägen sie mit ihrem druckvollen Sound entscheidend den Charakter der jeweiligen TV-Formate.

Die „heavytones“. Foto: Mumpi Kuenster

Die überragende Qualität der „heavytones“ machte sie über die Jahre hinweg immer wieder zur gefragten Begleitband von internationalen Stars wie James Brown, Adele, Joe Cocker, Anastacia, Curtis Stigers, Jan Delay, Michael Bublé, David Garrett, Bootsy Collins, Eminem, Tom Jones oder Katie Melua.

Auch jenseits der Fernsehindustrie genießen die „heavytones“ einen exzellenten Ruf und haben sich mit den vier CD-Veröffentlichungen „heavytones No. 01“ (2006), „Freaks Of Nature“ (2010), „Songs That Didn’t Make It To The Show“ (2015) und „A tribute to Earth Wind and Fire“ (2019) einen eigenen Rang in der deutschen Musiklandschaft erspielt.

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Bestechend sind dabei nicht nur der wiedererkennbare und flexible Bandsound, sondern auch die hohe Klasse der Instrumentalisten, die abseits der „heavytones“ auch mit Künstlern wie Till Brönner, Herbert Grönemeyer, den Fantastischen Vier oder Max Mutzke bei ihren Tourkonzerten unterwegs sind. Die „heavytones“ können Soul und Jazz, aber auch Rock und Hip Hop. Für große Solisten der populären Musik sind sie der ideale musikalische Background, haben sich aber an ihren Instrumenten selbst als hervorragende Einzelkönner etabliert.

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Vervollständigt wird das Line-up an diesem Abend durch die Stargäste Torsten Goods und Kim Sanders. Der Jazzgitarrist und Sänger Goods startete noch vor der Abiturprüfung seine Musik-Karriere, indem er das Debütalbum „Manhattan Walls“ mit Unterstützung internationaler Instrumentalisten einspielte. Sein Talent und sein Ehrgeiz waren nicht zu übersehen, was ihm schnell zu Meisterkursen mit den Großen der Zunft verhalf. Während der Schulzeit besuchte er in New York Workshops bei Jim Hall und John Scofield und nahm in Straßburg Unterricht beim Virtuosen der „Gypsy Guitar“ Bireli Lagrene.

Torsten Goods. Foto: Neumarkt4you

Als 20-Jähriger studierte er an der renommierten New School University in New York und traf dort sein großes Vorbild George Benson (g, voc), das ihn zum Singen inspirierte. In Deutschland war er da schon Mitglied des Bundesjugendjazzorchesters und der Leitung des berühmten Peter Herbholzheimer. 2006 wurde Goods exklusiver Act-Künstler, sein ACT-Debüt „Irish Heart“ markiert den entscheidenden Durchbruch: Nicht nur in der breiteren Öffentlichkeit, sondern vor allem als Sänger rückte er ins Bewusstsein. Denn Goods verfügt nicht nur über ein virtuoses Gitarrenspiel, sondern auch über eine ungemein sensible und ausdrucksstarke Stimme, die im Blues ebenso zuhause ist wie in Swing und Pop. In den letzten 20 Jahren sind von Goods regelmäßig weitere von der Fachpresse hochgelobte Alben beim Spitzenlabel ACT erschienen, zuletzt 2025 „Soul Deep“. Dabei arbeitete er mit dem Who-Is-Who der aktuellen Jazzlandschaft zusammen: Nils Landgren, Till Brönner, Wolfgang Haffner, Magnus Lindgren, Ida Sand und Victoria Tolstoy. Kein Wunder, dass der Gitarrist und Sänger auf keinem der großen Jazzfestivals fehlen darf, ob auf der JazzBaltica, in Leverkusen oder Burghausen.

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„Friday Night Party“ im Gesellschaftshaus Sonneberg mit der „derzeit heißesten Band“ namens „The Jakob Manz Project“. Hier gibt es zwei Freikarten zu gewinnen.

Die 1968 in East Chicago geborene Sanders wollte schon in ihrer Kindheit Jazzsängerin werden. Zunächst kam sie aber aus familiären Gründen mit ihrer Mutter nach Deutschland und startete ihre Karriere als Sängerin verschiedener Euro-Popgruppen. So wurde sie 1996 für zwei Jahre die Frontfrau von „Culture Beat“, von 2001 bis 2010 war sie dann Gaststimme der Band „Schiller“. Auch beim „Captain Hollywood Project“ wirkte sie mit. Doch ihre Stimme prädestinierte die junge Kim für wesentlich anspruchsvollere Aufgaben: Ihre Stimmlage changierte zwischen Sopran und Alt und ihr Timbre war warm und kraftvoll zugleich.

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06.11.2026 13:39 Sonneberg Wenn Jazzer ihre Instrumente vergessen

Vierzig Jahre sind die Jazztage in Sonneberg schon alt. Es gab Highlights und Kuriositäten. Und es gibt jetzt die Heavytones, ganz ohne Stefan Raab.

Es war der Trompeter Till Brönner, der sie als Vokalistin in seine Band holte. 2013 begann Kim, eigene Jazzsongs zu schreiben und aufzunehmen. Zu der Zeit wurde sie auch zum Vorsingen für Musical-Rollen eingeladen. In „Das Tina Turner Musical“ spielte sie ab 2021 zwei Jahre lang die Rolle der Zelma Bullock – der Mutter des Soulstars.

Zudem war sie Texterin für Songs der Revue „Vivid“ im Berliner Friedrichstadt-Palast. Bis heute ist Kim Gastsängerin in der Band Till Brönners. Mittlerweile engagieren sie auch der Gitarrist Torsten Goods oder der Sänger Marc Marshall immer dann, wenn sie eine ausdrucksstark-emotionale Stimme brauchen. Gelegentlich hört man sie als Sängerin der WDR- und SWR-Big Band. Im Oktober 2024 erschien die Single „Let Me Love You“ als Vorgeschmack auf Sanders’ kommendes Jazzalbum, das 2026 veröffentlicht werden soll.

Konzertbeginn im Gesellschaftshaus am 14. November ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets und weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.son-jazz.de

﻿Sonnebergs Jazzfreunde und die Redaktion verlosen eine Freikarte fürs „Jazz in Concert“ am Samstag, 14. November, unter allen Kurzentschlossenen, die bis Dienstag, 10. November, 13 Uhr, eine Mail senden an lokal.sonneberg@freies-wort.de mit dem Stichwort „heavytones“. Der Gewinner wird in der Ausgabe am Mittwoch veröffentlicht. Das Ticket liegt hernach in der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, werktags zu den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung bereit.

Gewinnerin der Freikarte fürs Opening „100 Miles – Lesung und Konzert“ am 12. November ist Gudrun Kühner aus Neuenbau. Je eine Freikarte für die „Friday Night Party“ mit „The Jakob Manz Project“ am Freitag, 13. November, sind Annette Frendel aus Themar und Uwe Roß aus Rottmar.