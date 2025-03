Unsere Empfehlung für Sie Ilmenau Morden in Mitteldeutschland Mit ihrem ersten herausgegebenen Buch erzeugte Griseldis Wenner eine Gänsehautatmosphäre zur Lesung in Ilmenau: Es ging dabei um wahre Mordfälle.

True Crime (deutsch etwa: „Wahres Verbrechen“) ist eine seit Mitte des 20. Jahrhunderts populäre Gattung, in der reale Kriminalfälle nacherzählt werden. Im Gegensatz zur Kriminalliteratur, die sich überwiegend mit fiktiven Fällen beschäftigt, handelt es sich um Sachliteratur. In vielen Teilen der Welt, auch in Deutschland, wurde True Crime in den 2010er Jahren durch seine Verbreitung in Podcasts bekannt. Bis 2023 wurde es in vielen Ländern zum mit Abstand beliebtesten Podcast-Genre.