Bei der Fernsehsendung „Nuhr im Ersten“ sahen ihn letztens 1,745 Millionen Menschen in der ganzen Bundesrepublik, nun geht er es etwas kleiner an: Am Samstag, 11. April, ist Jonas Greiner im Hallenrund des Suhler CCS zu erleben. Der Comedian aus der Glasbläserstadt wird dann sein neues Programm „Auf Augenhöhe“ spielen. Zu Monatsbeginn hatte es im Lauschaer Kulturhaus eine fulminante Premiere gefeiert, nun gehts auf die vergleichsweise riesige Suhler Bühne.