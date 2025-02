Freiheitsberaubung: Mädchen mutmaßlich entführt - Vater und Bruder im Verdacht

Vater in Prag festgenommen

Am Sonntag war der Vater in der tschechischen Hauptstadt Prag festgenommen worden. Gegen ihn lag seit Samstag ein europäischer Haftbefehl wegen Freiheitsberaubung vor. Der Mann befinde sich nach wie vor in Prag, so der Sprecher der Staatsanwalt. Auch das Mädchen war in Prag aufgegriffen worden. Einer Mitteilung von Sonntag zufolge geht es der 16-Jährigen gut. Zum Aufenthaltsort des Mädchens konnte der Sprecher keine Angaben machen. Der Bruder war am Sonntag in Erfurt festgenommen worden.