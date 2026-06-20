Es klingt mindestens unwahrscheinlich, dass eine junge Frau mit ihrem noch nicht ein Jahr alten Baby an einem Dezembertag ohne Jacke und Schuhe, ohne Kindersachen, ohne Handy und Handtasche aus dem Haus gegangen sein soll, um zu dem Mann zurückzukehren, den sie kurz vorher wegen häuslicher Gewalt verlassen hatte. Eben das soll der Mann aber behauptet haben. Jetzt sitzt er auf der Anklagebank am Landgericht Meiningen. Unter anderem wegen Freiheitsberaubung und wegen Vergewaltigung.