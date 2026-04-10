Freiheit und Grenzen Was darf die Kunst?

Muss der Staat Antisemitismus tolerieren?

Antisemitismus-Vorwürfe spielten beim Buchhandlungspreis keine Rolle, aber sie sind immer wieder Thema in einem Land, das das Erbe der Schoah verantwortet und in dem Jüdinnen und Juden heute wieder fast täglich Anfeindungen spüren. Zuletzt rügte das Auswärtige Amt das Goethe-Institut für eine Ausstellung im litauischen Vilnius, weil dort die palästinensisch-amerikanische Künstlerin Basma al-Sharif vertreten war. Kritikpunkt war nicht ihre Kunst, sondern Social-Media-Posts, in denen sie Israel einen "Genozid" vorwirft.

Bei der Berlinale 2024 gab es Empörung, als der israelische Regisseur Yuval Abraham von "Apartheid" im Westjordanland sprach. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erklärte damals: "Hetze gegen Israel und Juden auf deutschen Kulturveranstaltungen ist eine erschreckende Regelmäßigkeit geworden." Es müsse sich endlich etwas ändern in der Kulturförderung.

Heinicke warnt hingegen: "Der Antisemitismus-Vorwurf führt heute oft zur Selbstzensur." Gemeint ist, dass Künstler und Veranstalter das heikle Thema umgehen. Der Kulturwissenschaftler findet, eine offene Diskussion müsse möglich sein, durchaus mit lautem Widerspruch gegen umstrittene Thesen. "Es geht darum, die roten Linien der Gesellschaft tatsächlich herauszufinden", sagt Heinicke. "Ergebnis könnte ein Code of Conduct sein, aber daran müssen die betroffenen Institutionen und Künstlerinnen und Künstler beteiligt sein."