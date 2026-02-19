Das Projekt verknüpft historische Recherchen – von der jüdischen Unternehmerfamilie Simson über Enteignung, Exil, Rüstungsproduktion und DDR-Industrie bis zur heutigen gesellschaftlichen Aufladung der Marke – mit wissenschaftlichen Perspektiven und Zeitzeugenberichten. Auch ein Interview mit Dennis Baum, dem letzten Erben der Familie Simson, fließt ein.