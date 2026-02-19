 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. „Freiheit: Simson“ erforscht Identität der Kultmarke

Theaterprojekt „Freiheit: Simson“ erforscht Identität der Kultmarke

In Suhl startet ein Theaterprojekt über das Simson-Moped – als Symbol ostdeutscher Identität, Erinnerungskultur und gesellschaftlicher Vielfalt.

Theaterprojekt : „Freiheit: Simson“ erforscht Identität der Kultmarke
1
Das Kultzweirad aus Suhl ist nun Gegenstand eines Theaterprojekts. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

In Suhl startet mit „Freiheit:Simson“ ein mehrmonatiges, partizipatives Theaterprojekt, das die Geschichte und Gegenwart der legendären Simson beleuchtet – eines Fahrzeugs, das weit über seinen Status als Moped hinausreicht.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Simson steht für industrielle Stärke, Jugend, Mobilität, Umbruchserfahrungen und ein besonderes Lebensgefühl, das Generationen verbindet. Kaum ein Objekt verkörpert Suhler Identität so unmittelbar wie sie.

Das Projekt widmet sich der Frage, welche Rolle die Simson heute in ostdeutschen Biografien spielt, wie Erinnerungen und Gegenwart ineinandergreifen und wie eine Stadt ihre Geschichte vielstimmig und selbstbewusst erzählen kann – jenseits von Klischees und politischen Zuschreibungen.

Unsere Empfehlung für Sie

Ruf aus New York: Simson ist ein stumpfes Schwert gegen die AfD

17.02.2026 17:14 Ruf aus New York Simson ist ein stumpfes Schwert gegen die AfD

Suhler Kult-Moped: Die AfD inszeniert sich darauf, die Simson-Erben sind empört. Warum die Beschwörung der Vergangenheit in der politischen Gegenwart versagen muss.

Initiatoren und künstlerische Partner sind Regisseur und Produzent Janek Liebetruth, Mitglied des Theaterkollektivs Künstlerische Intelligenz, sowie der Schriftsteller und Journalist Aron Boks.

Liebetruth entwickelt seit vielen Jahren dokumentarische und ortsspezifische Theaterarbeiten mit starkem partizipativem Ansatz. Boks befasst sich in Essays und Reportagen intensiv mit ostdeutscher Identität und politischer Deutung von Erinnerung.

„Die Simson ist kein Denkmal, sondern Teil gelebter Erfahrung“, betont Liebetruth. Boks ergänzt: „Die Simson ist Identifikationssymbol, Projektionsfläche und zugleich Gegenstand politischer Vereinnahmung. Uns interessiert die Kraft dieser Gleichzeitigkeit.“

Unsere Empfehlung für Sie

Kult-Moped: AfD wehrt sich gegen Vorwürfe der Simson-Familie

17.02.2026 13:49 Kult-Moped AfD wehrt sich gegen Vorwürfe der Simson-Familie

Die Simson-Erben wehren sich gegen die Vereinnahmung der Simson-Mopeds durch die AfD. Deren Thüringer Landessprecher erklärt, dass Familie und Moped S51 zweierlei sind.

Das Projekt verknüpft historische Recherchen – von der jüdischen Unternehmerfamilie Simson über Enteignung, Exil, Rüstungsproduktion und DDR-Industrie bis zur heutigen gesellschaftlichen Aufladung der Marke – mit wissenschaftlichen Perspektiven und Zeitzeugenberichten. Auch ein Interview mit Dennis Baum, dem letzten Erben der Familie Simson, fließt ein.

Für Suhls Oberbürgermeister André Knapp ist Freiheit:Simson ein wichtiges Vorhaben: „Die Simson ist ein bedeutender Teil unserer Stadtgeschichte. Ein Projekt wie dieses kann helfen, Vergangenheit offen zu reflektieren und für die Gegenwart fruchtbar zu machen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Ost-Kult und AfD: Der atemberaubende Aufstieg der Familie Simson

17.02.2026 12:17 Ost-Kult und AfD Der atemberaubende Aufstieg der Familie Simson

Simson-Mopeds stehen für ostdeutsches Selbstbewusstein. Die jüdische Erben-Familie wendet sich nun gegen die AfD. Wie wurden die Simsons erfolgreich? Fünf kapitalistische Prinzipien gelten bis heute.

Mit Beginn der ersten partizipativen Phase sind ehemalige Simson-Mitarbeiter, Schrauber, Jugendliche, Zeitzeugen der Wendezeit sowie Weggezogene und Zurückgekehrte eingeladen, ihre Erinnerungen und Erfahrungen einzubringen. Die Beteiligung erfolgt in Gesprächen, Workshops oder künstlerischen Laboren – ohne notwendige Vorkenntnisse.

Die Uraufführung der Inszenierung ist für Herbst 2026 auf dem ehemaligen Werksgelände geplant – an jenem Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart unmittelbar aufeinandertreffen.

Freiheit: Simson

 
Bei diesem Projekt handelt es sich um eines des Theater- und Filmkollektivs Künstlerische Intelligenz. Es wird in unterschiedlichen Phasen gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, den Fonds Darstellende Künste sowie die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen. Interessierte können sich ab sofort melden unter: simson@kuenstlerische-intelligenz.com Weitere Informationen gibt es unter www.kuenstlerische-intelligenz.com oder Instagram: @kuenstlerische_intelligenz

 
 