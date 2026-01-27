Freihandelsabkommen: Thüringen hofft auf Exportplus durch EU-Indien-Abkommen

Mit dem EU-Indien-Abkommen entsteht nach Angaben der Landesregierung eine der weltweit größten Freihandelszonen mit rund 1,8 Milliarden Verbrauchern. Vorgesehen ist, Zölle auf zahlreiche europäische Exportgüter wie Kraftfahrzeuge, Maschinen, Chemikalien, Pharmazeutika sowie Eisen- und Stahlprodukte zu senken oder abzuschaffen. Auch für bestimmte Agrar- und Lebensmittel soll der indische Markt geöffnet werden. Nach Angaben der EU-Kommission könnten dadurch Zölle auf europäische Waren in Höhe von rund vier Milliarden Euro eingespart werden, zudem werde ein jährlicher Zuwachs der Wirtschaftsleistung der EU von etwa 22 Milliarden Euro erwartet.