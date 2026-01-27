Freihandelsabkommen: Thüringen hofft auf Exportplus durch EU-Indien-Abkommen

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Landesregierung hat die politische Einigung zwischen der Europäischen Union und Indien auf ein Freihandelsabkommen begrüßt. "Das ist ein wichtiger Schritt für eine strategisch breiter aufgestellte europäische Handelspolitik", sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). In einer Welt wachsender geopolitischer Spannungen sei es entscheidend, Handelsbeziehungen zu diversifizieren, Abhängigkeiten zu reduzieren und Lieferketten resilienter zu machen. "Das stärkt die wirtschaftliche Souveränität Europas und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit", erklärte Voigt weiter.