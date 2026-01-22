Freihandelsabkommen Grüne streiten über Abstimmung bei Mercosur-Abkommen

"In der aktuellen Zeit (...) sendet es nicht das Signal der europäischen Entschlossenheit und Stärke, das ich mir auch gewünscht hätte. Das ist so", sagte Grünen-Co-Chef Felix Banaszak im Deutschlandfunk. Er sprach sich dafür aus, das Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur trotz Anrufung des EuGH vorläufig in Kraft zu setzen. "Es ist vorgesehen, dass das Abkommen trotzdem jetzt vorläufig in Kraft tritt, und ich halte das auch für richtig. Das wollen wir", sagte Banaszak.