Entscheidung schwächt EU enorm gegenüber den USA

"Die Entscheidung kommt angesichts der Zolldrohungen durch US-Präsident Trump zur absoluten Unzeit und schwächt die EU unmittelbar in den Gesprächen mit Trump in Davos enorm", sagte Beißwenger. Die Mehrheit der Abgeordneten habe offensichtlich den Ernst der Lage nicht erkannt. "Damit haben die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit der Europäischen Union einen schweren Schaden erlitten. So steht die endgültige Entscheidung über das Abkommen auf der Kippe."