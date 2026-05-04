Erfolg oder nur Tierquälerei?

Sollte es weiterhin keine Daten geben, könnte das Schicksal des Wals für immer ungeklärt bleiben. "Ohne zu wissen, wo sich das Tier befindet, und ohne zu wissen, dass es sich bewegt, lässt sich unmöglich sagen, ob es tot ist - womit die gesamte Aktion umsonst und Tierquälerei gewesen wäre", sagte Madsen. Genauso ließe sich nie sagen, dass es noch lebt. "So oder so hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, dies zu erfahren."