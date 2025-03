Bis vor einigen Jahren gab es hier noch einen Bratwurst-Imbiss, doch seit geraumer Zeit ist der kleine Parkplatz an der Erfurter Straße nahe Ilmenau-Roda verwaist und wird nur von wenigen Fahrzeugen zum Parken benutzt. Als das Straßenbauamt vor einigen Jahren keine Verwendung mehr dafür hatte, wurde die Fläche Ende 2022 der Stadt zugeordnet. Nachdem der Parkplatz und seine Zukunft in städtischen Gremien hinterfragt wurden, hatte die Stadtverwaltung jetzt einige Ideen vorbereitet. Diese wurden am Mittwoch im Umwelt- und Verkehrsauausschuss des Stadtrates vorgestellt.