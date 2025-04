Dienstagmorgen, 22. April, um 9 Uhr steht das Verlagsteam von Freies Wort für zwei Stunden auf dem Marktplatz in Schleusingen. Von 13 bis 15 Uhr sind wir dann in Hinternah am Brandtsköppshaus anzutreffen, um jegliche Fragen rund um digitales Lesen und das E-Paper zu klären – und um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. In Schleusingen wird Katja Wollschläger, Redakteurin der Lokalredaktion Hildburghausen, am Start sein. Denn wir beantworten nicht nur Ihre Fragen rund um die neue Technik, sondern wir wollen auch etwas von Ihnen wissen: Vielleicht haben Sie Ideen, was Ihnen in Ihrem schönen Städtchen noch fehlt. Wie genau sieht Ihre Version von Schleusingen im Jahr 2035 aus? Was wünschen Sie sich, wovon träumen Sie? Oder was gefällt ihnen besonders, was macht Schleusingen für Sie lebenswert? Wir sind gespannt, was Sie, liebe Leser, so alles zu erzählen haben. Wir werden Ihre Geschichten aufschreiben.