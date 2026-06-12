Freies Wort hilft: Voll ausgebremst zurück im Leben

Unbezahlbarer Getriebeschaden

Zu allem Unglück steht seit neun Monaten sein Bus auch noch mit Getriebeschaden still. Und seit mehr als einem Jahr blinkt das Steuergerät für seine Muskelstimulation und zeigt Kalibrierung an. Seither ist das zusätzliche Training passé. Dringend müsste er erneut in die Schweiz reisen und den Termin in der Klinik auf eigene Kosten finanzieren. Unmöglich!

Der Bus soll wieder rollen

Bei allen aufgelaufenen Problemen sind sich seine Tochter und sein enger Freund einig, dass das fahrbereite Auto für ihn im Moment am dringlichsten ist, damit der Vater und Freund mit zurückerlangter Mobilität endlich wieder Teilhabe, Hoffnung, Lebensqualität, mehr Würde und Normalität erhält, formulierte Udo Stern in seinem Spendenaufrauf über gofundme. 10.000 Euro für die Busreparatur zusammen zu bekommen, das war sein Ziel. Doch das liegt weit entfernt. Er ist dankbar über jeden, der seinem Aufruf gefolgt ist. Doch die eingegangenen 4135 Euro reichen für die nötige Reparatur nicht aus.

„Freies Wort hilft“, der gemeinnützige Hilfsverein von Freies Wort, Südthüringer Zeitung und Meininger Tageblatt, der Menschen in Not zur Seite steht, will dabei unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, hoffen wir, dem Betrag für die Reparatur für ein selbstbestimmteres Leben für Falk Zimmermann näher zu kommen oder gar zu erreichen. Jeder Beitrag trägt mit dazu bei. Unter dem Verwendungszweck „Falk Zimmermann“ (IBAN DE39 8405 0000 1705 0170 17) kommt jeder gespendete Euro direkt diesem Ziel zugute.