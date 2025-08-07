„Freies Wort hilft“ Tränen kann sie sich keine leisten

Als ob es nicht schon Herausforderung genug wäre, zuschauen zu müssen, wie der eigene Körper wegen einer seltenen Krankheit versagt, immer weitere Funktionen nach und nach aussteigen und man Bärenkräfte aufzubringen hat, um irgendwie auch Mutter von zwei kleinen Kindern zu sein, scheinen manche Menschen auf besonders harte Proben gestellt zu sein. Katharina Adolph ergeht es so, deren Körper ALS fest im Griff hat: Amyotrophe Lateralsklerose. Dabei handelt es sich um eine neurodegenerative Erkrankung, die die motorischen Nervenzellen betrifft und diese zerstört. Damit gehen Muskellähmungen im gesamten Körper einher. Sogar die Zunge ist betroffen, weshalb inzwischen jegliche Verständigung zum erschöpfenden Kraftakt für sie wird, der ebenso dem Gesprächspartner höchste Konzentration abverlangt. Die Hände kraftlos, zitternd und verkrampft. Zugreifen, festhalten, allein das ist Anstrengung pur. Auch die Beine sind schwer geschädigt. Sie schaffen keinen Schritt vor das andere, an guten Tagen aber wenigstens für einen Moment, Katharina Adolphs noch zarter gewordenen Körper für einen Augenblick stehend zu tragen. Selbstständig zu schlucken, zu atmen, auch diese Fähigkeiten gehen ihr verloren. Um die Beatmung ist sie im Moment gerade noch so herumgekommen.