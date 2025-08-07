„Freies Wort hilft“ Tränen kann sie sich keine leisten

Lernen, mit dem Tod umzugehen

Trotz der Termine für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, bei Ärzten und Sanitätshäusern, halbjährlich in der ALS-Ambulanz der Charité, kann sich Katharina Adolph in Sorge um ihre Familie selbst kaum um ihre eigene Krankheit kümmern. Dazu wichtige Absprachen mit Jugendamt und Familienhilfe. „Eigentlich sollte man die Zeit, die einem bleibt, genießen. Für uns alle bedeutete sie bisher puren Stress“, so die Mama, die ihre Kinder schon beim Kinderhospiz angemeldet hat, damit sie lernen, mit ihrem kommenden Tod umzugehen.

Für wenige Momente des Glücks

Um so wertvoller waren die Momente, als Katharina Adolph mit Mutter Andrea und beiden Kindern im Mai für ein verlängertes Wochenende an die Ostsee fahren konnte. Dorthin, wo die Familie früher, in unbeschwerten Zeiten, immer gern gereist ist. Daran war in den vergangenen Jahren gar nicht mehr zu denken. Nun erst, mit der Hilfe von Sponsoren und der Helping Angels aus Gotha, die letzte Herzenswünsche erfüllen und eine professionelle Pflegefachkraft organisierten, konnte dieser sehnliche Wunsch in Erfüllung gehen. Endlich, befreit von der schweren Last der Sorgen, für wenige Tage gemeinsam unterwegs, war die Familie wieder glücklich.

Gemeinsam in Familie endlich wieder an der Ostsee – ein Traum, der nur mit Pflege-Hilfe gelingen kann. Foto: privat

Ein Zustand, den Katharina Adolph mit ihren Liebsten so gern noch einmal erleben möchte, bevor sie sich für immer verabschiedet. Ein sehnlicher Wunsch, der aber ohne Hilfe und finanzielle Unterstützung nie leistbar ist. Der Verein „Freies Wort hilft“ kann mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gemeinsame Familienzeit schaffen und im besten Falle dafür sorgen, dass eine nötige Pflegefachkraft bezahlt werden kann. Das ist möglich durch Ihre Spenden, die auf das Vereinskonto eingezahlt werden können.

Diese bitte gern an:

Freies Wort hilft e.V.

Verwendungszweck: Katharina Adolph

IBAN: DE39 840500 00 1705 017 017

Rhön-Rennsteig-Sparkasse