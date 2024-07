Freies Wort Hilft: Therapiereise nach Mexiko startet jetzt

Und wie blickt Katrina Gräfe auf das Abenteuer Mexico? „Es ist aufregend und spannend“, sagt sie. „Ich habe schon Bammel, freilich“, fügt sie hinzu. Die Strapazen des Fluges, die Ankunft in einem fremden Land – was, wenn sie am Flughafen nicht abgeholt wird? „Aber die Freude überwiegt, ich fühle mich euphorisch!“, erzählt sie weiter. Angst direkt vor der Therapie mit Stammzellenentnahme und vier bis fünf Zyklen Chemotherapie habe sie keine.

Katrina Gräfe steht mit in Mexiko erfolgreich behandelten MS-Erkrankten in Kontakt, schreibt etwa mit ihnen übers Handy, hat schon Bilder von den Zimmern der Klinik bekommen. „Kannst du mir in zwei Sätzen die Angst nehmen?“, hatte sie einen Bekannten des Vereins „Gemeinsam gegen PPMS“ via Smartphone gefragt. Die Antwort beruhigte ungemein. In den vergangenen zwölf Monaten hatte der Verein 15 Patienten nach Mexiko geschickt. Alle wurden erfolgreich therapiert. Die Nebenwirkungen der Prozedur hielten sich in Grenzen: Manch einer hatte gar keine Probleme, bei anderen traten etwa Übelkeit und Müdigkeit auf. Als Betreuungskraft steht Katrina Gräfe eine Mitarbeiterin vor Ort zur Verfügung.

Mexikoreise ist kein Urlaub

Viel von Mexiko erleben wird die Unterpörlitzerin nicht. Ihre Reise ist schließlich kein Urlaub. Gerade die letzten beiden Wochen muss sie isoliert in ihrem Zimmer bleiben, denn dann zerstört die Chemotherapie ihr Immunsystem. „Danach wird man sozusagen neu geboren – bis auf die Organe wird alles ausgetauscht“, beschreibt sie den Prozess. Wegen der Änderungen des Immunsystems muss sie später alle bestehenden Impfungen noch einmal machen lassen.

Für die Zeit der Quarantäne hat sich die MS-Patientin allerlei Beschäftigungsmaterial besorgt. So will sie Handarbeiten erledigen, lesen, Kreuzworträtsel lösen... vielleicht auch ein bisschen Spanisch lernen. Diese Amtssprache Mexikos beherrscht sie nämlich nicht. Stattdessen hat sie in der vergangenen Zeit fleißig Englisch gepaukt, um sich vor Ort verständigen zu können. Auch der Mailkontakt mit der Klinik verlief auf Englisch. Gegen sprachliche Barrieren hat Katrina Gräfe aber auch ihr Smartphone parat. Mit diesem will sie – so es möglich ist – ihre Reise und Behandlung auch dokumentieren. Schon jetzt melden sich Interessierte bei der MS-Patientin und erkundigen sich zu den Reise- und Behandlungsplänen.

Ihnen würde Katrina Gräfe in Zukunft mit ihren Erfahrungen gerne helfen. Doch nicht nur in Bild und Video will die 56-Jährige ihr Abenteuer festhalten. Zwei Tagebücher hat sie von einer Schwägerin geschenkt bekommen, in denen sie das Erlebte verschriftlichen wird. Ein Buch hat sogar Optionen zum Ankreuzen – falls Katrina Gräfe an einem Tag nicht viel schreiben kann. Neben den Büchern wird aber noch ein besonderer Glücksbringer in den Reisetrolley wandern.

Die Nachbarin hat eine Kuschelschildkröte gehäkelt – Schildkröten sind Katrina Gräfes Lieblingstiere.

Nach der Therapie wird die Erholungszeit etwa drei bis sechs Monate dauern. Auch eine Reha will die Unterpörlitzerin noch absolvieren – um dann in ein neues Leben zu starten.