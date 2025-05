Die Anteilnahme in der Region ist überwältigend. Viele Menschen zeigen sich tief berührt vom Schicksal der Familie und möchten helfen – sei es mit aufmunternden Worten, stiller Solidarität oder finanzieller Unterstützung. Auf der Spendenplattform Gofundme sind seit dem Start der Kampagne am 1. Mai bislang rund 3000 Euro eingegangen. Für die Familie bedeutet die erfahrene Anteilnahme in dieser schweren Zeit mehr als nur finanzielle Hilfe. Der Gedanke, in einem Moment von großer Trauer nicht allein zu sein, spendet hoffentlich etwas Halt. Auch wenn der Verlust von Pascal eine Lücke hinterlässt, die sich nie schließen lässt, ist es doch tröstlich zu wissen, dass so viele Menschen mitfühlen und in Gedanken bei ihnen sind.