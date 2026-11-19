Davon hängt für die Familie einiges ab. So könnten bestimmte Merkzeichen beispielsweise eine Steuerentlastung für das Auto ermöglichen. Auch Leistungen wie das Sinnesbehindertengeld kommen möglicherweise infrage.

„Es ist vieles offen“, sagt Theos Mutter. Die Auseinandersetzung mit den zuständigen Stellen kostet die Familie weiterhin Zeit und Kraft.

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Ein weiteres Problem ist die Bewilligung eines geeigneten Rollstuhls. Denn Theo soll ab Januar den integrativen Kindergarten Regenbogenland in Bad Salzungen besuchen. Dort ist er bereits angemeldet. Doch für den Kindergartenbesuch wird nach Angaben seiner Eltern ein Rollstuhl benötigt. Ob die Krankenkasse die Finanzierung übernimmt, ist aktuell noch offen.

Für Anna und André bedeutet das, dass sie sich neben der täglichen Betreuung weiterhin um Anträge, Genehmigungen und Hilfsmittel kümmern müssen. Dabei wünschen sie sich vor allem, dass Theo die Förderung und Unterstützung bekommt, die er für seine Entwicklung benötigt.

Umso größer ist die Erleichterung darüber, dass zumindest die Frage nach einem geeigneten Familienauto inzwischen geklärt ist. Die Unterstützung von „Freies Wort hilft“ hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. „Und dafür sind wir wirklich dankbar“, sagt André August.