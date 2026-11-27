Lebendiger Adventskalender und Stollenanstich für die Betroffenen

Mut sollte den Familien vor allem die Unterstützung aus dem Ort und dem Umland machen. Viele Menschen wollen nicht nur mit Worten und herzlichen Umarmungen helfen.

So haben sich Ortsbürgermeister Falko Liebaug und der Ortsteilrat kurzfristig dazu entschlossen, den Erlös aus dem diesjährigen „Lebendigen Adventskalender“ den beiden betroffenen Familien zukommen zu lassen.

Zwischen dem 1. und 18. Dezember, ab 17 Uhr, öffnen dabei Einwohner aus Mittelstille und Breitenbach sowie der Waldkindergarten und der Backhausverein für zwei, drei Stunden ihre Höfe und laden Jung und Alt zu Begegnungen, Gesprächen und einem Glühwein ein. Der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Feuerwehr am 18. Dezember bildet dabei den Abschluss der im vorigen Jahr erstmals initiierten Aktion.

Unsere Empfehlung für Sie Großbrand bei Schmalkalden Familien stehen vor Weihnachten vor Scherbenhaufen Mehr als 135 Einsatzkräfte kämpfen am Dienstagmorgen gegen einen Großbrand im Schmalkalder Ortsteil Mittelstille. Zwei Familien stehen kurz vor Weihnachten vor einem Scherbenhaufen.

Auch die Bäckerei Marr aus Steinbach-Hallenberg möchte helfen. Wie bereits angekündigt, soll der Erlös aus dem Stollenanstich beim traditionellen Adventsmarkt ebenfalls den betroffenen Familien zugutekommen.

Darüber hinaus können Menschen, die den Familien finanziell helfen möchten, direkt spenden. Über den gemeinnützigen Verein „Freies Wort hilft“ werden die Spenden vollständig an die Betroffenen weitergereicht. Als Stichwort ist dabei „Brand Mittelstille“ anzugeben.

Nach der dramatischen Brandnacht geht es für die beiden Ehepaare nun darum, Schritt für Schritt wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Was sie verloren haben, lässt sich nicht von heute auf morgen ersetzen, sagt Ortsbürgermeister Falko Liebaug, der den Kontakt zu den Familien hält. Es sei aber gut zu wissen, dass man in solch einer Situation nicht alleine dasteht.

Wenn aus Strom plötzlich Flammen werden

Für viele Bürgerinnen und Bürger stellt sich nun die besorgte Frage: Wie kann ein Alltagsgerät einen derart großen Brand verursachen – und wie schützt man sich davor?

Jeder dritte Brand in Deutschland entsteht durch Elektrizität. Für Einsatzkräfte sind defekte Netzteile und Akkus längst keine Seltenheit mehr. Ob in der Werkstatt, in der Garage oder im Wohnzimmer: Überall hängen heute Geräte am Strom. Für E-Bikes und E-Roller, Rasenmäher, Beleuchtung, Werkzeuge. Doch genau hier liegt die Gefahr, sagt Schmalkaldens Stadtbrandmeister Michael Pfunfke.

Ein Brand entsteht meist durch einen Kurzschluss oder eine schleichende Überhitzung. Werden Ladekabel im Alltag geknickt, eingeklemmt oder durch Feuchtigkeit und Staub in Nebengebäuden beschädigt, können stromführende Drähte im Inneren aufeinandertreffen. Es fließen schlagartig hohe Ströme, die Funken schlagen und das Kunststoffgehäuse zum Schmelzen bringen.

Besonders tückisch sind minderwertige Billig-Netzteile oder Fälschungen ohne ausreichende Schutzschaltungen. Überhitzt die Elektronik oder überlädt ein defektes Ladegerät den angeschlossenen Akku, kann es zu einer Kettenreaktion kommen. Liegen dann brennbare Materialien wie Holz, Stroh, Papier oder Textilien in unmittelbarer Nähe – wie es in Scheunen, Garagen oder Schlafzimmern oft der Fall ist –, breitet sich das Feuer binnen Minuten rasant aus.

Das rät die Feuerwehr für zu Hause und in Nebengebäuden

Um das Risiko eines solchen Brandes auf ein Minimum zu reduzieren, empfiehlt die Feuerwehr fünf einfache, aber wirkungsvolle Regeln:

Nur geprüfte Qualität nutzen. Heißt: Original-Ladegeräten oder zertifizierte Markenprodukte kaufen. Beim Kauf auf das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder das VDE-Prüfzeichen achten. Das reine CE-Zeichen ist kein unabhängiges Sicherheitssiegel.

Feuerfeste Umgebung wählen: Akkus und Geräte niemals auf brennbaren Unterlagen wie Betten, Sofas, Werkbänken voller Holzspäne oder in der Nähe von Heu und Stroh lagern. Ideal sind nicht brennbare Oberflächen wie Fliesen, Stein oder Metall mit ausreichend Abstand zu brennbaren Gegenständen.

Nicht unbeaufsichtigt oder über Nacht laden: Geräte nach Möglichkeit nur laden, wenn man wach und vor Ort ist. Gerade in Nebengebäuden, Garagen oder nachts im Schlaf wird ein Schwelbrand oft erst bemerkt, wenn es schon zu spät ist.

Sichtprüfung vor dem Einstecken: Kabel und Gehäuse regelmäßig auf Risse, Knicke, Verfärbungen oder Wackelkontakte kontrollieren. Beschädigte Ladegeräte gehören t aus dem Verkehr gezogen.

Nach dem Laden vom Netz trennen: Den Stecker ziehen, sobald der Akku voll ist. Auch im Leerlauf stehen Netzteile unter Spannung und können bei einem Defekt überhitzen.

Zudem appelliert die Feuerwehr daran, in allen Wohn- und Schlafräumen auf funktionierende Rauchwarnmelder zu achten – denn im Ernstfall verschaffen sie den entscheidenden Vorsprung, um sich und andere rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Spendenkonto bei Freies Wort hilft

Wer die vom Großbrand Betroffenen finanziell unterstützen will, kann spenden auf das Konto des gemeinnützigen Vereins „Freies Wort hilft“, Stichwort: Brand Mittelstille.

IBAN: DE39 8405 0000 1705 0170 17

BIC: HELADEF1RRS

E-Mail: hilfe@freies-wort.de

Homepage: www.insüdthüringen.de/hilft oder https://www.freies-wort-hilft.de/