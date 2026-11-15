Freies Wort hilft: Miko will mit dem Rolli ins Gelände fahren

Sabrina Danz hat keine Kraft mehr. Zum ersten Mal hat sie einen Antrag auf ein Hilfsmittel für ihren schwerbehinderten Sohn zurückgezogen – nach zehn Monaten Kampf mit dem Landratsamt.
Sabrina Danz breitet die Blätter auf dem Küchentisch in Floh aus, denn sie will den Überblick nicht verlieren. Vor ihr liegt der Schriftverkehr mit dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen vom Januar bis Oktober. Schreiben, die hin- und hergegangen sind. Und damit endeten, dass die Mutter des schwerbehinderten Miko aus Floh aufgab. „Zum ersten Mal“, sagt sie und die Resignation ist spürbar. Für jede Therapie, jedes Hilfsmittel für Miko haben sie und ihr Mann Christian gekämpft. Denn, was viele nicht wissen: Ein Hilfsmittel oder eine Therapie oder die Schulbegleitung gibt es in den wenigsten Fällen beim ersten Anlauf, oft erhalten Eltern behinderter Kinder eine Absage, müssen Widerspruch einlegen, einen Anwalt einschalten – und oft verlieren sie trotzdem. Obwohl Ärzte ein Rezept schreiben, eine Behandlung empfehlen. Und jedes Mal müssen seitenweise Antragsformulare ausgefüllt werden.
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Als Extremfrühchen auf die Welt gekommen
Seit Miko im Juli 2011 als Extremfrühchen per Notkaiserschnitt auf die Welt kam, 38 Zentimeter groß und 993 Gramm schwer, ist dieser Kampf um die bestmögliche Versorgung Tagesgeschäft für Familie Danz. Unsere Zeitung berichtete erstmals 2018 über die Familie, weil die Krankenkasse eine Therapie in der Slowakei nicht übernimmt. Nachdem die Familie vier Mal diese auf eigene Kosten finanzierte, erkannte die Krankenkasse sie an. Sieben Mal war die Familie danach noch in der Slowakei, muss aber immer noch einen Eigenanteil von 1500 Euro aufbringen.
Im vergangenen Jahr ist Miko 14 Jahre alt geworden. Das Ziel der Eltern, dass ihr Sohn zur Konfirmation in die Floher Kirche auf eigenen Beinen geht, erfüllt sich – auch wenn Mama Sabrina ihn dabei unterstützen muss. Der Rollstuhl ist noch immer für Miko Fortbewegungsmittel Nummer 1. Und das wächst nunmal nicht mit. Deshalb wird 2025 ein neuer Rollstuhl genehmigt. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Doch um auch im Gelände damit fahren zu können, braucht es ein Gestell mit einem zusätzlichen Rad. Laut Voranschlag kostet die Lenk- und Schiebehilfe 700 Euro.
„Da das aber nicht medizinisch notwendig ist, hat die Kasse das Rad rausgestrichen und mitgeteilt, dass dafür ein anderer Sozialleistungsträger, nämlich das Landratsamt, zuständig ist“, erklärt Sabrina Danz. Es ist erst das zweite Hilfsmittel, das die Familie über die Kreisbehörde beantragt. „Den Autositz haben wir bekommen – nach drei Jahren Kampf und Einschalten eines Anwalts“, sagt die Mutter. Solche Hilfsmittel laufen über die gesetzliche Eingliederungshilfe, die soll Menschen mit Handicap Teilhabe am Leben sichern und „die darf ihm eigentlich nicht versagt werden“. Deshalb ist die Mutter zuversichtlich, dass das Landratsamt den Outdoorvorbau zügig genehmigt, als sie das Schreiben der Krankenkasse ans Landratsamt im Januar weiterleitet.
Sie geht davon aus, dass das Amt als Leistungsträger innerhalb von 14 Tagen entscheiden wird. Doch dann tut sich erst einmal nichts. Am 18. März fragt Sabrina Danz schriftlich nach und setzt eine Frist für die Entscheidung bis 1. April. Wieder keine Reaktion. Am 5. Mai (Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung) schickt sie erneut eine Erinnerung. Zeitgleich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde an die Landrätin, die sie damit begründet, dass die Behörde die gesetzlichen Entscheidungsfristen wiederholt überschritten habe.
Dienstaufsichtsbeschwerde an Landrätin
„Am 28. Mai, also nach fünf Monaten, kam die erste Reaktion. In dem Brief stand, dass man uns am 12. März ein Schreiben geschickt habe. Darin seien wir aufgefordert worden, unserer Pflicht zur Mitwirkung nachzukommen“, erzählt Danz. Diesen Brief, sagt Danz, habe sie aber nicht erhalten. Was gemeint ist, hängt in mehreren Seiten an. Familie Danz soll ihre finanzielle Situation offenlegen – unter anderem den Stand der Konten aller Familienmitglieder der letzten zehn Jahre sowie Sparanlagen, Bescheinigungen von Arbeitgebern und Ämtern. „Das sollten wir bis zum 19. Juni zurückschicken.“
Sie antwortet am 2. Juni, dass sie das Schreiben vom März nicht erhalten habe, für sie der Vorwurf der fehlenden Mitwirkung deshalb nicht nachvollziehbar sei. Auf ihre Schreiben, jedes per Einschreiben verschickt, wurde nicht eingegangen, auch nicht auf ihren Vorwurf, das Amt habe doch innerhalb einer 14-tägigen Frist über den Antrag zu entscheiden gehabt.
Nerven liegen blank
Mittlerweile liegen die Nerven bei Familie Danz blank. „Diese überlangen Verwaltungsverfahren sind einfach unerträglich. In dieser Zeit ist Miko von Aktivitäten, die er mit der Lenkhilfe hätte haben können, ausgeschlossen“, ärgert sich die Mutter.
Dann kommt eine Notfallsituation hinzu. Der Grund: Mikos Shunt, der das Gehirnwasser in den Bauchraum ableitet, ist verklebt, er muss insgesamt drei Mal operiert werden, weil er auch noch eine Infektion bekommt. Nur auf das Drängen seiner Mutter hin, die diese Situationen kennt, fährt ihn der Rettungswagen von Floh in die Klinik nach Erfurt. Ein elfwöchiger Krankenhaus- und Rehaaufenthalt des heute 15-Jährigen folgen, darunter vier Wochen Intensivstation. Die Shunt-OP hat Miko schon etwa 20 Mal hinter sich.
Mutter fordert Entscheidung ein
Auf ihr Schreiben vom 2. Juni an den Fachdienst Soziales erhält Sabrina Danz keine Reaktion, legt am 5. August nach und fordert eine „unverzügliche Entscheidung“ ihres Antrags. Diese erfolgt am 11. September. Im Bescheid wird der Antrag auf Übernahme der Kosten für die Lenk- und Schiebehilfe für Mikos Rollstuhl abgelehnt mit der Begründung der „fehlenden Mitwirkung“. Familie Danz habe die Nachweise, also die Kontoauszüge und unter anderem auch ein Gutachten vom Medizinischen Dienst, nicht erbracht. „Wenn das Amt ein Gutachten möchte, warum sollen wir das dann veranlassen?“, fragt Sabrina Danz. Sie legt gegen den Bescheid Widerspruch ein.
In der Zwischenzeit, am 25. September, erhält sie eine Antwort auf ihre Dienstaufsichtsbeschwerde vom 5. Mai. Der Fachbereichsleiter für Soziales und Teilhabe sieht „kein Fehlverhalten“ der Mitarbeiter. Es sei richtig entschieden worden, weil Familie Danz „ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen“ sei. Er schiebt den schwarzen Peter damit an die Antragsteller zurück. Die hatten am 5. Mai, als sie die Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Überziehung der Entscheidungsfrist einlegten, aber noch gar nichts von ihrer Mitwirkungspflicht gewusst. „Er antwortet überhaupt nicht auf den Anlass meiner Beschwerde. Die drehen sich das immer so, wie sie es brauchen“, sagt Sabrina Danz. Warum soll sie zehn Jahre rückwirkend Saldenbescheide vorlegen? Die Konten aller im Haushalt lebenden Personen, also auch die Mikos und seines Bruders, offenlegen? Bausparverträge?
Amt fordert Nachweise
Begründet werde die Anforderung dieser Nachweise vom Landratsamt damit, dass die Lenkhilfe ein Hilfsmittel sei, das „nicht einkommens- und vermögensprivilegiert“ und die Vorlage der Unterlagen damit „unumgänglich“, der Sozialleistungsträger „gesetzlich dazu angehalten“ sei, zu prüfen. Was wohl heißen soll: Wer genug Geld hat, soll solche Hilfsmittel selbst bezahlen. Demgegenüber stehe aber die UN-Konvention, die Menschen mit Behinderungen Teilhabe zusichert, sagt Sabrina Danz. Sie arbeitet mit Tamara Wedel, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Landkreis, an deren Umsetzung mit. Hauptziel ist, Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Die Geschichte des Antrages zeige aber, wie fern solche Beschlüsse und Gesetze der Realität seien. Mitarbeiter in den Behörden begründeten mit Vorgaben, hätten keine Ahnung vom Alltag einer Familie mit einem schwerkranken Kind. Wüssten offenbar nicht, dass dieses Hilfsmittel nur eines von vielen sei, die Familien mit behinderten Kindern brauchen. Jedes sei mit einem neuen Antrag und neuen Nachweisen verbunden. „Zeit, die mir fehlt, um mich mit meinem Sohn zu beschäftigen“, sagt Sabrina Danz, während der Junge, der Pflegegrad 5 und eine hundertprozentige Schwerbeschädigung hat, am Küchentisch sitzt, sich mit seinem Laptop beschäftigt und mehrmals das Gespräch unterbricht. Das ganze Procedere, das mit einem Pflegegrad verbunden ist, kommt bei Familie Danz noch obendrauf.
Jedes Jahr wieder, aber kein Mehraufwand?
Ein Beispiel für Behördenwillkür sei zum Beispiel die Schulbegleitung. Auch diese müsse jedes Jahr wieder neu für Miko beantragt werden, obwohl klar sei, dass er niemals ohne Hilfe den Schulalltag bewältigen könne. Voriges Jahr hatte Sabrina Danz – wie jedes Jahr im März – beantragt, dass ihm die Schulbegleitung bis zu seinem Schulaustritt genehmigt werden soll. Antrag abgelehnt, Zusage wieder nur für das dann im Herbst beginnende Schuljahr. Es sei ja „kein Mehraufwand“, hieß es. Dass dem Antrag aber immer wieder ein aktueller Förderplan, ein Stundenplan, den Miko nicht hat, weil er individuell beschult wird, Nachweise vom sozialpädiatrischen Zentrum und meist vier Wochen später weitere Nachweise beigelegt werden müssen, sei für die Entscheider solcher Anträge offenbar „kein Mehraufwand“. Sabrina Danz kann es nicht fassen. „Im Wartburgkreis gibt es unbefristete Zusagen für Kinder wie Miko“, weiß sie.
Der Widerspruch gegen die Kostenabsage für die Lenkhilfe wird am 7. Oktober abgelehnt, Familie Danz könne die Nachweise noch nachreichen. Im Übrigen handele es sich bei der „Saldenbestätigung für die letzten zehn Jahre nicht um eine unzumutbare Herausforderung“, steht in der Ablehnung. In den Ohren von Sabrina Danz klingt das wie Hohn.
Sie gibt auf, weil sie „keine Kraft und keine Nerven mehr für diese Kämpfe und Demütigungen hat“. Sie schreibt am 22. Oktober an den Fachdienst und die Landrätin und teilt mit, dass sie ihren Antrag auf Kostenübernahme der Lenkhilfe zurückzieht. Darauf bekommt sie nicht mal eine Woche später, am 26. Oktober, die Antwort, „dass Ihrem Begehr entsprochen“ werde.
Miko konnte dieses Jahr nicht mit seinen Eltern oder seinen Schulkameraden, beispielsweise an Waldtagen, ins Gelände fahren. Auch am 4. November zum Wandertag der Pestalozzischule musste Miko zu Hause bleiben.
Wer für Mikos Lenkhilfe spenden will, kann dies über das Hilfswerk der Heimatzeitungen Freies Wort, Meininger Tageblatt und Südthüringer Zeitung tun. Überweisen können Sie an Freies Wort hilft, Stichwort Lenkhilfe für Miko, auf das Konto mit der IBAN: DE39 8405 0000 1705 0170 17 bei der Rhön-Rennsteig-Sparkasse (BIC: HELADEF1RRS). Jeder Euro geht 1:1 an Miko.