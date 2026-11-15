Freies Wort hilft: Miko will mit dem Rolli ins Gelände fahren

Unsere Empfehlung für Sie Floh Dem Ziel einen Schritt nähergekommen Zwölf Tage harter Arbeit haben sich für Miko gelohnt: Er kann jetzt selbstständig in seinem Zuhause die Türen öffnen und hat eine ganz neue Körperspannung. Die Therapie wurde mit Spenden unserer Leser finanziert.

In der Zwischenzeit, am 25. September, erhält sie eine Antwort auf ihre Dienstaufsichtsbeschwerde vom 5. Mai. Der Fachbereichsleiter für Soziales und Teilhabe sieht „kein Fehlverhalten“ der Mitarbeiter. Es sei richtig entschieden worden, weil Familie Danz „ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen“ sei. Er schiebt den schwarzen Peter damit an die Antragsteller zurück. Die hatten am 5. Mai, als sie die Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Überziehung der Entscheidungsfrist einlegten, aber noch gar nichts von ihrer Mitwirkungspflicht gewusst. „Er antwortet überhaupt nicht auf den Anlass meiner Beschwerde. Die drehen sich das immer so, wie sie es brauchen“, sagt Sabrina Danz. Warum soll sie zehn Jahre rückwirkend Saldenbescheide vorlegen? Die Konten aller im Haushalt lebenden Personen, also auch die Mikos und seines Bruders, offenlegen? Bausparverträge?

Die Bankverbindung von " Freies Wort hilft". Grafik: Freies Wort

Amt fordert Nachweise

Begründet werde die Anforderung dieser Nachweise vom Landratsamt damit, dass die Lenkhilfe ein Hilfsmittel sei, das „nicht einkommens- und vermögensprivilegiert“ und die Vorlage der Unterlagen damit „unumgänglich“, der Sozialleistungsträger „gesetzlich dazu angehalten“ sei, zu prüfen. Was wohl heißen soll: Wer genug Geld hat, soll solche Hilfsmittel selbst bezahlen. Demgegenüber stehe aber die UN-Konvention, die Menschen mit Behinderungen Teilhabe zusichert, sagt Sabrina Danz. Sie arbeitet mit Tamara Wedel, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Landkreis, an deren Umsetzung mit. Hauptziel ist, Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Die Geschichte des Antrages zeige aber, wie fern solche Beschlüsse und Gesetze der Realität seien. Mitarbeiter in den Behörden begründeten mit Vorgaben, hätten keine Ahnung vom Alltag einer Familie mit einem schwerkranken Kind. Wüssten offenbar nicht, dass dieses Hilfsmittel nur eines von vielen sei, die Familien mit behinderten Kindern brauchen. Jedes sei mit einem neuen Antrag und neuen Nachweisen verbunden. „Zeit, die mir fehlt, um mich mit meinem Sohn zu beschäftigen“, sagt Sabrina Danz, während der Junge, der Pflegegrad 5 und eine hundertprozentige Schwerbeschädigung hat, am Küchentisch sitzt, sich mit seinem Laptop beschäftigt und mehrmals das Gespräch unterbricht. Das ganze Procedere, das mit einem Pflegegrad verbunden ist, kommt bei Familie Danz noch obendrauf.

Jedes Jahr wieder, aber kein Mehraufwand?

Ein Beispiel für Behördenwillkür sei zum Beispiel die Schulbegleitung. Auch diese müsse jedes Jahr wieder neu für Miko beantragt werden, obwohl klar sei, dass er niemals ohne Hilfe den Schulalltag bewältigen könne. Voriges Jahr hatte Sabrina Danz – wie jedes Jahr im März – beantragt, dass ihm die Schulbegleitung bis zu seinem Schulaustritt genehmigt werden soll. Antrag abgelehnt, Zusage wieder nur für das dann im Herbst beginnende Schuljahr. Es sei ja „kein Mehraufwand“, hieß es. Dass dem Antrag aber immer wieder ein aktueller Förderplan, ein Stundenplan, den Miko nicht hat, weil er individuell beschult wird, Nachweise vom sozialpädiatrischen Zentrum und meist vier Wochen später weitere Nachweise beigelegt werden müssen, sei für die Entscheider solcher Anträge offenbar „kein Mehraufwand“. Sabrina Danz kann es nicht fassen. „Im Wartburgkreis gibt es unbefristete Zusagen für Kinder wie Miko“, weiß sie.

Unsere Empfehlung für Sie Schmalkalden Schultag mit neugierigen Gästen Am regulären Unterricht im Regionalen Förderzentrum in Schmalkalden konnten jetzt einmal Eltern und Großeltern teilnehmen. Die Resonanz war sehr gut.

Der Widerspruch gegen die Kostenabsage für die Lenkhilfe wird am 7. Oktober abgelehnt, Familie Danz könne die Nachweise noch nachreichen. Im Übrigen handele es sich bei der „Saldenbestätigung für die letzten zehn Jahre nicht um eine unzumutbare Herausforderung“, steht in der Ablehnung. In den Ohren von Sabrina Danz klingt das wie Hohn.

Sie gibt auf, weil sie „keine Kraft und keine Nerven mehr für diese Kämpfe und Demütigungen hat“. Sie schreibt am 22. Oktober an den Fachdienst und die Landrätin und teilt mit, dass sie ihren Antrag auf Kostenübernahme der Lenkhilfe zurückzieht. Darauf bekommt sie nicht mal eine Woche später, am 26. Oktober, die Antwort, „dass Ihrem Begehr entsprochen“ werde.

Miko mit seinem Rolli am Strand in Kroatien. Foto: privat/Familie Danz

Miko konnte dieses Jahr nicht mit seinen Eltern oder seinen Schulkameraden, beispielsweise an Waldtagen, ins Gelände fahren. Auch am 4. November zum Wandertag der Pestalozzischule musste Miko zu Hause bleiben.

Wer für Mikos Lenkhilfe spenden will, kann dies über das Hilfswerk der Heimatzeitungen Freies Wort, Meininger Tageblatt und Südthüringer Zeitung tun. Überweisen können Sie an Freies Wort hilft, Stichwort Lenkhilfe für Miko, auf das Konto mit der IBAN: DE39 8405 0000 1705 0170 17 bei der Rhön-Rennsteig-Sparkasse (BIC: HELADEF1RRS). Jeder Euro geht 1:1 an Miko.