Freies Wort hilft: Mathilda hat einen bisher unheilbaren Gendefekt

Leben mit der Ungewissheit

Für Juliane Müller hat diese Ungewissheit eine besondere Bedeutung. „Ich lebe damit ruhiger und bewusster. Ich kann mich besser auf sie einlassen und die Tage mehr genießen – ohne zu wissen. Vielleicht werden es noch drei, vielleicht sieben oder vielleicht sogar 16 Jahre“, sagt sie.

Das Spendenkonto des Hilfsvereins. Foto: Verlag

Heute kann Mathilda nur noch wenig selbstständig tun. „Sie kann noch selbstständig Essen vom Teller nehmen und sich in den Mund stecken“, erklärt Juliane Müller. An guten Tagen schafft sie es auch, sich vom Bauch auf den Rücken und zurück zu drehen. „Sie ist aber ein wirklich liebes Kind. Sie ist nicht anstrengend, weint kaum und ist meist sehr zufrieden“, betont sie.

Schwieriger Familienalltag

Der Alltag der Familie Müller-Eckstein ist dennoch herausfordernd. „Viel dreht sich um sie. Sie braucht immer Unterstützung“, sagt die Mutter. Auch für den älteren Bruder Matteo ist die Situation nicht leicht. Der Neunjährige wird bewusst in den Familienalltag einbezogen. „Wir versuchen, alles gemeinsam zu machen. Mathilda nehmen wir überall mit“, erzählt Müller.

Die Krankheit seiner Schwester könne Matteo jedoch noch nicht vollständig begreifen. „Er denkt manchmal, sie sei ansteckend. Wir erklären ihm immer wieder, dass das nicht so ist.“ Der Gendefekt sei bei ihm ausgeschlossen. „Was er noch nicht weiß, ist die Lebenserwartung.“

Wie lange Mathilda noch leben wird, ist ungewiss. Foto: Juliane Müller

Neben der Pflege arbeiten beide Elternteile weiter. „Ich arbeite jetzt 26 Stunden statt früher 35, mein Partner arbeitet Vollzeit. Anders würde es finanziell nicht funktionieren“, sagt Juliane Müller. Arztbesuche, Therapien und Fahrten kosten zusätzlich Zeit und Geld. Gleichzeitig sei die Arbeit für beide auch eine Form der Ablenkung.

Unterstützung von der Familie

Große Unterstützung erhält die Familie von den Großeltern. „Sie lassen viel stehen und liegen und nehmen beide Kinder regelmäßig. Das ist eine riesige Hilfe und ermöglicht es uns auch, ab und zu etwas Zeit als Paar zu haben“, erklärt die Mutter.

Mathilda besucht zudem einen integrativen Kindergarten in Arnstadt. „Dort ist sie wirklich gut aufgehoben“, betont Juliane Müller. Sie erhält dort Physiotherapie sowie eine Kommunikationsförderung, um sich auch ohne Sprache verständigen zu können. Aktuell reagiert Mathilda besonders positiv auf Musik und Geräusche. „Alles, was blinkt, glitzert und starke Kontraste hat, mag sie gerade sehr.“

Hoffnung auf Gentherapie

Auch wenn die Erbkrankheit derzeit unheilbar ist, hat die Familie ihre Hoffnung nicht aufgegeben. „Wir hoffen einfach, dass es in absehbarer Zeit etwas geben könnte, das hilft“, sagt Juliane Müller. Deshalb haben die Eltern eine Spendenaktion für Cure INAD UK gestartet – eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, eine Heilung für INAD zu finden. Das Ziel liegt bei 25.000 Euro, bislang sind bereits mehr als 5000 Euro über das Online-Portal „GoFundMe“ zusammengekommen.

„Unsere einzige Hoffnung ist die Forschung an einer Gentherapie. Die Tests wurden bereits an Tieren durchgeführt. Nun soll es in die klinische Studie gehen“, erklärt Juliane Müller. Die Familie hofft, dass Mathilda an dieser Studie bald teilnehmen kann.

Der Hilfsverein „Freies Wort hilft“ unterstützt den Fall von Mathilda. Spenden Sie unter dem Stichwort „Mathilda“ auf das Vereinskonto (IBAN DE39 8405 0000 1705 0170 17). Jeder Euro kommt vollständig der Familie zugute. Der Verein ist gemeinnützig. Spenden sind steuerlich absetzbar.