Erst vor wenigen Tagen hatte der Hilfsverein „Freies Wort hilft“ von Südthüringer Zeitung , Freies Wort und Meininger Tageblatt mit einem Spendenaufruf auf das Schicksal der Bad Liebensteinerin aufmerksam gemacht. Ende vergangenen Jahres war bei Susanne Krüger ein Hirntumor diagnostiziert worden. Seitdem hatte sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Zuletzt wurde sie rund um die Uhr von ihrer Mutter Sylvia gepflegt.