Freies Wort hilft: Große Spendenbereitschaft: Viele Herzen fliegen zu Jannik

Luisa und Nico Endesfelder sind von der Hilfsbereitschaft der Menschen in unserem Landkreis einfach überwältigt: „Danke, danke euch allen“ sagten sie am vergangenen Freitag, als ihnen Ulrich Hofmann vom Kreissportbund Hildburghausen, Jens Hirschfeld vom FSV „Eintracht“ der Kreisstadt und Pierre Döring vom Hilfsverein unserer Zeitung die symbolischen Spendenschecks überreichen: Stolze 15 000 Euro spendeten Leserinnen und Leser unserer Zeitung in den vergangenen Tagen alleine über die Initiative „Freies Wort hilft“ für den kleinen Jannik aus Haina, der an einer schweren Krankheit leidet. Noch einmal 1347 Euro kommen von den Sportlern. Die Eltern des Jungen können nun den teuren, rollstuhlgerechten Umbau ihres VW-Busses bezahlen, damit sie Jannik ohne größere Probleme beim Ein- und Aussteigen überhaupt im Auto mitnehmen können.