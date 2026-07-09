Freies Wort hilft: Große Hilfsaktion für Familie aus Tiefenort

Unsere Empfehlung für Sie Tragischer Unfall Eine Tote und mehrere Schwerverletzte bei Leimbach Am Sonntagnachmittag geriet eine Frau mit ihrem Auto auf der Umgehungsstraße zwischen Hämbach und Leimbach auf die Gegenfahrbahn. Was passiert ist, lesen Sie hier.

Auf der Heimfahrt von einem Familienausflug ereignete sich am Nachmittag des 28. Juni auf der Bundesstraße 62 zwischen Hämbach und Leimbach der folgenschwere Verkehrsunfall, der viele Menschen im Wartburgkreis erschütterte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Nach einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug geriet ihr Auto ins Schleudern und prallte frontal mit dem Pkw der Tiefenorter Familie zusammen. Die Ehefrau und Mutter starb noch an der Unfallstelle. Ihr Ehemann sowie die 18-jährige Tochter und deren 25-jähriger Freund wurden zum Teil schwer verletzt. Seitdem kämpft die Familie nicht nur mit den körperlichen und seelischen Folgen des Unglücks, sondern auch mit einer völlig veränderten Lebenssituation.