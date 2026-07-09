Freies Wort hilft: Große Hilfsaktion für Familie aus Tiefenort

Gemeinschaft und Seelsorge stärken in schwerer Zeit
Dass die Hilfsbereitschaft so groß ist, kommt nicht von ungefähr. Die Familie ist in Tiefenort und Kieselbach fest verwurzelt und vielen Menschen durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in den Freiwilligen Feuerwehren und im Vereinsleben bekannt. Bereits unmittelbar nach dem Unfall zeigte sich, dass die Familie nicht allein ist. Feuerwehrleute begleiteten die Angehörigen in den ersten Stunden nach der schrecklichen Nachricht. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Familie und die Einsatzkräfte. „Die Gemeinschaft und die Seelsorge haben hervorragend funktioniert. Aber es sind Bilder, die im Kopf bleiben“, sagt Christine Thiel.