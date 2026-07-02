Freies Wort hilft: Für Theo – Familie braucht größeres Auto

Zu den gesundheitlichen Sorgen kommt der Kampf mit den Behörden. Bis Pflegegrad 4 bewilligt wurde, vergingen nach Angaben der Familie rund eineinhalb Jahre. Auch beim Schwerbehindertenausweis habe sich vieles hingezogen.

„Man wird von einem zum anderen verwiesen. Es fühlt sich niemand verantwortlich“, sagt André August.

Lange hätten die beiden gezögert, überhaupt um Unterstützung zu bitten. Schon nach der Geburt der Zwillinge hätten sie versucht, alles aus eigener Kraft zu schaffen.

„Wir waren uns die ganze Zeit unschlüssig, ob wir überhaupt um Hilfe bitten sollen“, sagt Anna August. „Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man merkt, dass man es allein nicht mehr schafft.“

Mit der Aktion von „Freies Wort hilft“ soll nun Geld für ein größeres Fahrzeug gesammelt werden. Es soll Theo den Weg zu seinen zahlreichen Therapien erleichtern und seiner Familie den Alltag ein Stück weit einfacher machen.

Denn der kleine Junge hat schon oft bewiesen, dass er kämpfen kann. Jetzt soll er auf seinem weiteren Weg die Unterstützung bekommen, die seine Familie allein nicht leisten kann.

Spendenaufruf für Theo: Jeder Euro zählt

Wer Theo und seine Familie unterstützen möchte, kann auf das Spendenkonto von „Freies Wort hilft“ überweisen. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Theo“ an.

Empfänger: Freies Wort hilft e. V.

IBAN: DE39 8405 0000 1705 0170 17

BIC: HELADEF1RRS

Bank: Rhön-Rennsteig-Sparkasse

Die Bankverbindung von Freies Wort hilft.

„Freies Wort hilft“ ist das gemeinnützige Hilfswerk der Tageszeitungen Freies Wort, Südthüringer Zeitung und Meininger Tageblatt. Der Verein unterstützt Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Jeder gespendete Euro kommt direkt den Betroffenen zugute.