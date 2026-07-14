Freies Wort hilft: Endlich wieder das größte Stück Freiheit zurück

Wie viel Freiheit ist möglich, wenn das Leben eines ist, das ausschließlich im Rollstuhl sitzend bewältigt werden kann? Dass alles, was in einer solchen Situation auch nur einen Hauch Selbstständigkeit bedeutet, eine ganz andere Dimension besitzt als bei allen, für die jeder Gang selbstverständlich ist, das ist unbestritten. Umso tragischer, wenn diese hart erkämpfte Autonomie plötzlich verloren geht. So, wie bei Falk Zimmermann aus Suhl, der sich nach einem Unfall vor elf Jahren, querschnittsgelähmt in einem völlig anderen Leben zurechtfinden musste.