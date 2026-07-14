Freies Wort hilft: Endlich wieder das größte Stück Freiheit zurück

Ein wichtiger Partner

Auch er gehört zu jenen, die in den vergangenen Jahren stets nach Lösungen für Probleme mit dem Fahrzeug suchten, wo andere längst die Hände gehoben hätten. So ist der Einbau einer Haltestange seine Idee, nachdem sich Falk Zimmermann einen Oberschenkelhalsbruch beim Umsteigen zugezogen hatte. Ebenso „rettete“ er sogar an manchem Wochenende aus der einen oder anderen misslichen Situation. Gemeinsam mit seinem Kollegen Markus setzte er nun Himmel und Hölle in Bewegung, um die Kosten für die nötigen Reparaturen möglichst gering zu halten. Sogar das Getriebe auseinanderzulegen, um den Einbau eines wesentlich teureren, neuen zu verhindern, scheuten sie nicht.