Freies Wort hilft: Endlich mobil – Alican bekommt seinen Bus

Doch die Freude darüber wurde durch einen Bescheid aus dem Landratsamt, der kürzlich im Briefkasten von Jana Güler lag, schwer getrübt. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass ein Zuschlag des Sozialamtes für den Kauf eines geeigneten Fahrzeugs abgelehnt wird. Zwar sollen die Kosten für den behindertengerechten Umbau im Wert von rund 4100 Euro übernommen werden, nicht jedoch der Fahrzeugkauf selbst. Zur Begründung hieß es, das Auto werde nicht ständig ausschließlich für Fahrten mit Alican genutzt, sondern auch für Arbeitswege, Einkäufe oder Erledigungen für die 13-jährige Tochter. Für Arzt- und Therapiefahrten reiche der vorhandene Skoda aus, für weiter entfernte Termine oder Hospizaufenthalte könnten Fahrdienste genutzt werden.