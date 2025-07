Freies Wort hilft: Ein Dorf hält zusammen: Für Jannik

Auslöser war ein Artikel in unserer Zeitung im Mai. Der ging sozusagen viral. Die Geschichte des kleinen Jannik berührte die Menschen. Auch Jochen Hoffmann aus Haina: „Jeder hatte diesen Beitrag über Jannik in seinem Status. Wir alle wussten plötzlich um das schwere Schicksal einer Familie mitten unter uns“, erzählt er, der kurz darauf einen Impuls aus Bürden bekam, doch eine Benefizveranstaltung in Haina zu organisieren. Und weil ihm sofort die Band Shaka in den Sinn kam, die er gut kannte, kontaktierte er deren Protagonisten. Sie sagten zu. So wurde in enger Abstimmung mit dem Kirmesverein Haina das Projekt auf den Weg gebracht.