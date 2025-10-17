Freies Wort hilft: Ein Bus für Alican – Südthüringer Leser zeigen Herz

Kommende Woche nun hat die Fallmanagerin ihren Besuch angekündigt. Sie will vor Ort sehen, dass tatsächlich nicht alle Hilfsmittel und Therapiegeräte von Alican in den Kombi der Familie passen. Für Jana Güler wieder ein enormer Aufwand, denn alles muss von der Wohnung in der ersten Etage zum Auto transportiert werden. „Aber hier wird deutlich werden, das bereits der Rehabuggy den Kofferraum komplett ausfüllt.“ Sie sei zuversichtlich, dass „wir dann eine hilfreiche Empfehlung bekommen“. Jedoch auch die Fallmanagerin entscheide am Ende nicht, ob und in welcher Höhe es Unterstützung vom Sozialamt gibt. Bis zu 22.000 Euro seien möglich. „Wenn wir die bekommen, dann hätten wir das Geld zusammen“, sagt die Bad Liebensteinerin.