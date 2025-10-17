Freies Wort hilft: Ein Bus für Alican – Südthüringer Leser zeigen Herz

Während die zuständige Behörde sich weiter Zeit lässt, haben Leser von insuedthueringen.de nicht lange gezögert. Bereits Stunden nach der Veröffentlichung des Berichtes über den schwerstbehinderten Sechsjährigen aus Bad Liebenstein am 9. September gingen die ersten Spenden auf den Konto von „Freies Wort hilft – miteinander füreinander“, dem Hilfsverein von Südthüringer Zeitung und Freies Wort, ein. Inzwischen sind knapp 11.000 Euro zusammen gekommen. Genauer 10.873 Euro, informierte Barbara Gerhardt, die im Vereinsvorstand die Zahlen im Blick hat, zur jüngsten Vorstandssitzung.