Freies Wort hilft: Damit Emil wieder lächeln kann

Manchmal schlägt das Schicksal nicht nur ein Mal, sondern gleich mehrfach zu. Erst ist die Mama von Emil Retz gestorben, dann die Büchsenmacherwerkstatt seines Opas abgebrannt.
„Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen?“, fragt sich Torsten Retz. In den Augen des kräftigen, gestandenen Mannes aus Suhl-Goldlauter stehen Tränen. Er weint sie um seine verstorbene Tochter, um seine abgebrannte Büchsenmacherwerkstatt und für seinen neunjährigen Enkelsohn Emil.
Während in anderen Familien gerade die Weihnachtszeit eingeläutet wird, ist dem Jungen gerade nicht nach Besinnlichkeit zumute. Für ihn und seine Familie war 2025 ein rabenschwarzes Jahr. Opa Torsten tut alles, um ihn, so weit es geht, zu schützen. Dabei hätte er selbst mindestens genauso viel Mitgefühl nötig.
Nur vier Tage, nachdem ein Feuer seine Waffen-Werkstatt und damit seine Arbeitsgrundlage zerstört hat, sitzt er in der Redaktion unserer Zeitung in Suhl. Hier erzählt er die erschütternde Geschichte seiner Familie. Während er redet, sind seine Hände ständig in Bewegung, schieben die Kaffeetasse hin und her und her und hin.
Der Krebs kehrte wieder zurück
Der Bericht von Torsten Retz beginnt im Jahr 2019. Seine Tochter Luisa ist damals 26 Jahre . Ärzte teilen ihr mit, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Sie lässt sich bestrahlen, operieren und stellt ihr Leben komplett um. Eine Zeit lang scheint es so, als sein alles wieder gut. Doch zwei Jahre später kehrt der Krebs zurück. Diesmal in der Lunge. Innerhalb eines Jahres setzt er sich im Gehirn fest.
Das Geschwür drückt auf den Sehnerv und verursacht unglaubliche Kopfschmerzen. Doch Luisa gibt nicht auf. Sie hat einen kleinen Sohn. Für den will sie da sein. Ihm will sie etwas bieten können. Sie hofft darauf, mit einer alternativen medizinischen Behandlung geheilt zu werden. Dafür initiiert ihre Familie 2024 einen privaten Spendenmarkt, um Gelder für die Therapie zu sammeln, die Anfang 2025 gemacht wird.
„Nach der Behandlung ging es ihr gut. Auf der Heimfahrt hatte sie schon wieder Pläne für ihren Job als Kinderpsychologin geschmiedet. Sie hat ihre Arbeit geliebt“, verrät ihr Vater im Gespräch mit unserer Redaktion. Nur eine Woche später setzen die Kopfschmerzen erneut ein. Nur deutlich schlimmer als jemals zuvor. Nicht einmal Opiate, also extrem starke Schmerzmittel, können ihr helfen. Der Notarzt weist sie sofort ins Krankenhaus ein.
Die Welt von Emil bricht zusammen
„Wir dachten, es wird wieder gut“, erzählt Torsten Retz. Trotzdem fahren ihre Mutter Kathrin und Bruder Valentin an diesem Frühlingstag mit ins Suhler Klinikum. „Ein paar Stunden später hat meine Frau angerufen und gesagt, ich soll kommen. Mit den Worten: Sie hat es nicht geschafft.“
Luisa wird gerade einmal 32 Jahre alt.
Ihr Sohn, der neunjährige Emil, bekommt von der Tragödie damals nichts mit. Er schläft tief und fest. Seine Mama hat ihn vor dem Zubettgehen noch einmal kurz angerufen. Alles wird gut... Umso schlimmer ist der nächste Morgen. Er ist gerade aufgestanden und zieht sich an. Sein Opa nimmt ihn behutsam auf den Schoß. Dann muss der Großvater das tun, wovor er die meiste Angst hat. Er muss seinem eigenen Enkel erzählen, dass dessen Mama nie wieder heimkommen wird.
Für Emil bricht eine Welt zusammen
„Dieser Gedanke, dass sie es nicht schaffen würde, kam bei ihm nicht vor“, sagt der Opa heute und schüttelt verzweifelt den Kopf. Gut, dass Luisa hat immer wieder mit Emil gesprochen hatte. Sie wollte ihn vorbereiten, für den Fall, dass der Krebs siegt. Doch vorbereitet ist man auf solch eine Situation wohl niemals wirklich. Schon gar nicht ein neunjähriger Junge. Für ihn bricht eine Welt zusammen.
Das Feuer bricht in der Werkstatt aus
Kathrin Retz nimmt Emil mit zur Trauer-Therapie. „Wir haben versucht, ihm ein Stück Normalität zurückzugeben. Im Alltag merkt man ihm nicht mehr an, dass er so dramatische Dinge erlebt hat“, versichert Torsten Retz. Gut, dass es Oma und Opa gibt. Bei ihnen ist Emil quasi aufgewachsen, als seine Mutter beim Studium war. „Wie mein eigener Sohn“, versichert der Großvater, der Büchsenmacher. „Er war so oft mit mir in meiner Werkstatt. Da hat er genagelt, gehämmert und gebohrt.“
Und dann ... schlägt das Schicksal ein zweites Mal zu. Genau zwei Wochen vor Weihnachten zerstört ein Brand die Werkstatt des Büchsenmachers in Goldlauter. „Niemand kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man vor dem Haus steht und sieht, wie die eigene Existenz in Flammen aufgeht“, beteuert der 58-Jährige eine Woche später.
Emil ist zu der Zeit, als das Feuer ausbricht, mit seiner Oma auf der Weihnachtsfeier seiner Schule. Als er von dem Brand erfährt, will er nur noch schnell zu seinem Opa. Während den Löscharbeiten bleibt er an dessen Seite: „Er kam ständig zu mir. Emil hat mir Mut und Trost gespendet. Immer wieder hat er gesagt, dass ihm das alles mega leidtut – vor allem wegen mir.“
Wohnung in Obergeschoss unbewohnbar
Die Wohnung im Obergeschoss des Hauses, in der Sophie, die große Tochter der Familie Retz, lebt, ist seit dem Brandgeschehen unbewohnbar. Deshalb wohnt die junge Frau jetzt erst einmal bei ihren Eltern und Emil. Ob sie irgendwann in ihre Wohnung zurückkehren kann, dass müssen Gutachter bewerten. Trotz der Tragödie spricht Torsten Retz von Glück: „Es ist nur die Kernwerkstatt betroffen. Das Büro und die Schäfterwerkstatt existieren noch.“
Dann erzählt er, wie er den Brand erlebt hat. Die ersten Flammen, der eigene Löschversuch. Keine Möglichkeit zum Anruf, weil das Handy in der brennenden Werkstatt liegt, das Warten auf die Feuerwehr. „Ich habe vor meinem geistigen Auge das komplette Haus abbrennen sehen.“
Inzwischen haben sich Kunden und Berufskollegen gemeldet. Sie signalisieren Verständnis und Hilfe. Christel Linß, die Witwe eines anderen Suhler Büchsenmachers, hat Torsten Retz angeboten, dass er zunächst in der verwaisten Werkstatt ihres verstorbenen Mannes weiter arbeiten kann.
Hilfe für den Jungen ist willkommen
Hilfe wie diese ist willkommen. Aber dem neunjährigen Emil gibt es die Werkstatt des Großvaters, in der er sich so wohl gefühlt hat, nicht mehr zurück. Er hat seine Mama und dieses Stückchen Heimat verloren. Alles in nur einem Jahr. Umso mehr wünscht sich Opa Torsten, dass dem Jungen ein lang gehegter Traum erfüllt wird. Damit er sein Lächeln wieder finden kann.
Emil ist Fußballspieler mit Leidenschaft. Umso mehr wünscht er sich, dass er bei seiner Mannschaft, dem FC Bayern München, ein Mal ein Heimspiel erleben kann. Oder ein Bayern-Trikot mit der Unterschrift von Mittelfeldspieler Jamal Musiala bekäme.
Wer hilft mit beim Wunscherfüllen?
Torsten Retz versucht, die Tränen wegzublinzeln, die ihm in die Augen getreten sind. Seine großen Hände spielen noch immer mit der Kaffeetasse. „Ich wünsche das dem Jungen so sehr“, sagt er.
Der Verein „Freies Wort hilft“ möchte Emil diesen Wunsch ebenfalls erfüllen können. Vielleicht schon gleich nach Weihnachten. Wer dabei helfen möchte, der kann sich an der Spendenaktion für den tapferen Jungen aus Suhl-Goldlauter beteiligen.
Spenden unter dem Verwendungszweck „Emil“ auf das Konto des Vereins „Freies Wort hilft“, dem gemeinnützigen Hilfswerk der Südthüringer Tageszeitungen. IBAN: DE 39 8405 0000 1705 0170 17
Wir garantieren: Jeder gespendete Euro kommt direkt und ohne Abzüge bei Emil und seiner Familie an.