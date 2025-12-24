Freies Wort hilft: Damit Emil wieder lächeln kann

Das Feuer bricht in der Werkstatt aus

Emil soll wieder sein Lächeln finden. Foto: Bastian Frank

Kathrin Retz nimmt Emil mit zur Trauer-Therapie. „Wir haben versucht, ihm ein Stück Normalität zurückzugeben. Im Alltag merkt man ihm nicht mehr an, dass er so dramatische Dinge erlebt hat“, versichert Torsten Retz. Gut, dass es Oma und Opa gibt. Bei ihnen ist Emil quasi aufgewachsen, als seine Mutter beim Studium war. „Wie mein eigener Sohn“, versichert der Großvater, der Büchsenmacher. „Er war so oft mit mir in meiner Werkstatt. Da hat er genagelt, gehämmert und gebohrt.“

Und dann ... schlägt das Schicksal ein zweites Mal zu. Genau zwei Wochen vor Weihnachten zerstört ein Brand die Werkstatt des Büchsenmachers in Goldlauter. „Niemand kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man vor dem Haus steht und sieht, wie die eigene Existenz in Flammen aufgeht“, beteuert der 58-Jährige eine Woche später.

Einmal zu Bayern München

Emil ist zu der Zeit, als das Feuer ausbricht, mit seiner Oma auf der Weihnachtsfeier seiner Schule. Als er von dem Brand erfährt, will er nur noch schnell zu seinem Opa. Während den Löscharbeiten bleibt er an dessen Seite: „Er kam ständig zu mir. Emil hat mir Mut und Trost gespendet. Immer wieder hat er gesagt, dass ihm das alles mega leidtut – vor allem wegen mir.“

Wohnung in Obergeschoss unbewohnbar

Wohnung und Werkstatt sind derzeit nicht nutzbar. Foto: Bastian Frank

Die Wohnung im Obergeschoss des Hauses, in der Sophie, die große Tochter der Familie Retz, lebt, ist seit dem Brandgeschehen unbewohnbar. Deshalb wohnt die junge Frau jetzt erst einmal bei ihren Eltern und Emil. Ob sie irgendwann in ihre Wohnung zurückkehren kann, dass müssen Gutachter bewerten. Trotz der Tragödie spricht Torsten Retz von Glück: „Es ist nur die Kernwerkstatt betroffen. Das Büro und die Schäfterwerkstatt existieren noch.“

Dann erzählt er, wie er den Brand erlebt hat. Die ersten Flammen, der eigene Löschversuch. Keine Möglichkeit zum Anruf, weil das Handy in der brennenden Werkstatt liegt, das Warten auf die Feuerwehr. „Ich habe vor meinem geistigen Auge das komplette Haus abbrennen sehen.“

Inzwischen haben sich Kunden und Berufskollegen gemeldet. Sie signalisieren Verständnis und Hilfe. Christel Linß, die Witwe eines anderen Suhler Büchsenmachers, hat Torsten Retz angeboten, dass er zunächst in der verwaisten Werkstatt ihres verstorbenen Mannes weiter arbeiten kann.

Hilfe für den Jungen ist willkommen

Hilfe wie diese ist willkommen. Aber dem neunjährigen Emil gibt es die Werkstatt des Großvaters, in der er sich so wohl gefühlt hat, nicht mehr zurück. Er hat seine Mama und dieses Stückchen Heimat verloren. Alles in nur einem Jahr. Umso mehr wünscht sich Opa Torsten, dass dem Jungen ein lang gehegter Traum erfüllt wird. Damit er sein Lächeln wieder finden kann.

Emil ist Fußballspieler mit Leidenschaft. Umso mehr wünscht er sich, dass er bei seiner Mannschaft, dem FC Bayern München, ein Mal ein Heimspiel erleben kann. Oder ein Bayern-Trikot mit der Unterschrift von Mittelfeldspieler Jamal Musiala bekäme.

Wer hilft mit beim Wunscherfüllen?

Torsten Retz versucht, die Tränen wegzublinzeln, die ihm in die Augen getreten sind. Seine großen Hände spielen noch immer mit der Kaffeetasse. „Ich wünsche das dem Jungen so sehr“, sagt er.

Der Verein „Freies Wort hilft“ möchte Emil diesen Wunsch ebenfalls erfüllen können. Vielleicht schon gleich nach Weihnachten. Wer dabei helfen möchte, der kann sich an der Spendenaktion für den tapferen Jungen aus Suhl-Goldlauter beteiligen.

Spenden unter dem Verwendungszweck „Emil“ auf das Konto des Vereins „Freies Wort hilft“, dem gemeinnützigen Hilfswerk der Südthüringer Tageszeitungen. IBAN: DE 39 8405 0000 1705 0170 17

Wir garantieren: Jeder gespendete Euro kommt direkt und ohne Abzüge bei Emil und seiner Familie an.