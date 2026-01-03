Freies Wort hilft: Brunos Familie hofft aufs neue Jahr

Viel Unterstützung für Bruno. Foto: privat

Von den Sorgen der Eltern weiß Bruno freilich nichts. Der aufgeweckte hübsche Neunjährige artikuliert fröhlich vor sich hin, wenn er aus der Schule nach Hause gebracht wird. Und er macht Fortschritte. Er hat in der Schule eine Integrationshelferin an seiner Seite, die nur für ihn da ist, ihn unterstützt und fördert. „Es ist so ein Glück, dass wir Katrin für Bruno haben“, sagt Mama Janine. „Sie hat das richtige Gespür für Bruno und der liebt sie. Katrin gehört längst zur Familie.“ Doch für Bruno steht noch ein schweres Jahr bevor. Im Arnstädter Marienstift, in dem er regelmäßig untersucht wird, muss er in diesem Jahr noch zweimal operiert werden, damit die Fehlstellung der Füße gerichtet werden kann, die durch das nicht vorhandene Stehvermögen des Jungen entstanden ist. Das bedeutet eine neue Belastungsprobe für den Neunjährigen und seine Familie.