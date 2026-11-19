Denkbar ist schließlich auch, dass Umweltminister Glauber gerne das Ressort wechseln würde. Oder wird er stattdessen vielleicht Vize-Ministerpräsident? Oder bekommt Kultusministerin Stolz den Titel als Söder-Vertreterin?

Wie es weitergeht

Die Personalvorschläge dürften am Ende von Partei und Fraktion gemeinsam getroffen werden - schließlich hängt vieles miteinander zusammen. Der neue Wirtschaftsminister (oder die neue Wirtschaftsministerin) muss dann im Landtag berufen und vereidigt werden. Die nächsten denkbaren Termine wären die Plenarsitzungen am 24. November oder 2. Dezember. Für die Neuwahlen an der Parteispitze wiederum sind dann formal die nächsten Mitgliederversammlungen auf Bundes- und auf Landesebene zuständig.

Als sicher galt bei den Freien Wählern zuletzt, dass Aiwangers Spitzenämter künftig aufgeteilt werden sollen - dass es also niemanden mehr gibt, der in Personalunion Minister, Vize-Regierungschef und Parteivorsitzender ist.

Das eine Gesicht der Freien Wähler, wie es Aiwanger war, dürfte es also in Zukunft nicht mehr geben. Zur Erinnerung: Der 55-Jährige war eigentlich seit zwei Jahrzehnten Gesicht, Stimme, Galionsfigur und Zugpferd der Partei. Umso größer ist die Herausforderung für die Freien Wähler in den kommenden Jahren.

Der Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann hatte kürzlich argumentiert, die Freien Wähler stünden vor einer schier unlösbaren Herausforderung. "Sie müssen das personelle Vakuum erst mal füllen, und das wird schwierig bis unmöglich sein", sagte der Mainzer Professor der dpa. Eine Nachfolge zu finden, die in der Lage sei, Aiwangers bisherige Strahlkraft auszufüllen, daran entscheide sich "im Endeffekt die Zukunft der Freien Wähler in Bayern".