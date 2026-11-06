Freie Wähler Was macht die Aiwanger-Partei ohne Aiwanger?

Generalsekretär: Jetzt keine Personaldebatte

Antworten auf all diese Fragen soll es aber erst einmal nicht geben. Zwar wollen sich die Freien Wähler aus Bund und Land an diesem Wochenende in München treffen, aber nur, um gemeinsam zu trauern und Abschied zu nehmen. Auch Landtagsabgeordnete und Landräte sollen dabei sein. Personaldebatten oder gar -entscheidungen solle es aber nicht geben, stellt der Generalsekretär der Freien Wähler Bayern, Hans Martin Grötsch, klar und betont: "Wir werden jetzt keine solche Debatte führen." Das wäre zu früh und der "völlig falsche Zeitpunkt". Auch ein Sprecher der Freien Wähler auf Bundesebene erklärte, es gehe höchstens um organisatorische Fragen oder mögliche Zeitachsen.