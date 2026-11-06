Freie Wähler Was macht die Aiwanger-Partei ohne Aiwanger?

Auf kommunaler Ebene ist die Partei in Bayern eine stabile Kraft. Das haben erst die Kommunalwahlen im Frühjahr gezeigt, als Freie-Wähler-Kandidaten der CSU in Stichwahlen viele Landrats-Posten abjagten. Die breite Verankerung vor allem auf dem Land scheint so schnell nicht in Gefahr.
Was manche in der CSU Aiwanger durchaus anrechnen: dass er mit dazu beigetragen habe, manche Wähler von einem Kreuzchen bei der AfD abzuhalten. Drohen nun Stimmen nach rechts verloren zu gehen? Oder kann sich eher die CSU Hoffnungen machen, Stimmen von den Freien Wählern zurückzuholen, die grundsätzlich im gleichen Klientel wie die CSU werben?
Politologe Wurthmann betont, Aiwanger habe eine "extrem relevante Stellung" dabei eingenommen, "Personen, die sich von etablierten Parteien der demokratischen Mitte nicht mehr vertreten gefühlt haben, ein sehr vokales Sprachrohr zu sein und ihnen als Sprachrohr zu dienen". Die nächsten Monate dürften für das Schicksal der Partei entscheidend sein.