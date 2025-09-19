Freie-Wähler-Klausur: Aiwanger: Werden Zahl der Landräte erhöhen

Deutliche Kritik übte Aiwanger an der Bundesregierung – und richtete klare Forderungen an den Koalitionspartner CSU. In der aktuellen Haushaltsdebatte sehe man ja eher Kürzungen im Infrastrukturbereich statt Ausweitungen. "Die große Ansage war ja, wir machen Schulden für Infrastruktur. Und jetzt sehen wir, dass Infrastruktur tendenziell sogar gekürzt wird." Auch Verkehrsprojekte in Bayern – Fernstraßen, Wasserstraßen, Bahn – sollten nach hinten geschoben werden. "Also das kann nicht wahr sein, das kann nur ein schlechter Witz sein", sagte er. "Ich erwarte hier auch vom Koalitionspartner, dass er das in Berlin in aller Schärfe mit einbringt. Wir brauchen mehr Mittel in die Infrastruktur."