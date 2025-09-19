Freie-Wähler-Klausur: Aiwanger: Werden Zahl der Landräte erhöhen

Bamberg (dpa/lby) - Rund ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl ist Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zuversichtlich, die Zahl der eigenen Landräte und Bürgermeister steigern zu können. "Ich glaube, dass wir unsere Zahl der Landratssitze draußen erhöhen werden, dass wir unsere Bürgermeistersitze im Durchschnitt verteidigen werden und auch weiter ausbauen werden", sagte Aiwanger am Rande einer Klausur der Landtagsfraktion in Bamberg. Es gebe "sehr aussichtsreiche Landratskandidaten in der Fläche", betonte er.