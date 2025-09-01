Samstagnachmittag auf dem Hummelshof in Gleichamberg. Aus den Lautsprechern erklingt Blasmusik. Einige Kinder vergnügen sich lautstark auf einer Hüpfburg, andere lassen sich schminken. Die Gäste essen, trinken, führen Gespräche – und warten auf eine Hauptperson. Dann ist er plötzlich da und steigt aus einer schwarzen Limousine bayrischen Fabrikats. „Hubert!“ , ruft ein Besucher. Der Angesprochene dreht sich um und winkt. Anschließend dreht Hubert Aiwanger die Runde, präsentiert sich volksnah und schüttelt nahezu jedem Gast die Hand – ob er an einem der Versorgungsstände zugange ist oder es sich auf einer der überdachten Bierbänke gemütlich gemacht hat. Das lässt er sich nicht nehmen, der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, die zu ihrem Sommerfest eingeladen haben.