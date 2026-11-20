München - Nach dem plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Anfang November wollen die Freien Wähler nun in Kürze seine Nachfolge klären. Am Montag wollen Fraktion und Landesvorstand auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgeben, wer Aiwanger als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident nachfolgen soll. Man stehe in der Verantwortung, die erfolgreiche Arbeit für den Freistaat Bayern nahtlos fortzusetzen, hieß es in der am Freitag versandten Einladung zu dem Termin.