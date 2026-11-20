Ob am Montag auch bekanntgegeben werden könnte, wer Aiwanger als Bundes- und als Landesvorsitzender nachfolgen soll, blieb zunächst offen. In der Einladung war davon nicht die Rede. Allerdings hatten sich zuletzt Hinweise verdichtet, wonach gleich ein größeres Personaltableau präsentiert werden dürfte - also auch mit einem Vorschlag für die Bundes- und Landesspitze.