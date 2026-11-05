Freie-Wähler-Chef: Trauerbeflaggung in Bayern nach Tod von Aiwanger

München (dpa/lby) - Nach dem überraschenden Tod von Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag Trauerbeflaggung an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern angeordnet. Das gelte auch für den Tag der Beisetzung, teilte die Staatskanzlei in München mit. Am Donnerstag hing an Fahnen vor dem Landtagsgebäude in München auch Trauerflor.