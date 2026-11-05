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  4. Trauerbeflaggung in Bayern nach Tod von Aiwanger

Freie-Wähler-Chef Trauerbeflaggung in Bayern nach Tod von Aiwanger

Nach dem überraschenden Tod Hubert Aiwangers wird die Trauer um den Vize-Ministerpräsidenten auch an staatlichen Gebäuden sichtbar.

Freie-Wähler-Chef: Trauerbeflaggung in Bayern nach Tod von Aiwanger
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Trauerbeflaggung nach dem Tod von Hubert Aiwanger vor dem bayerischen Landtag. Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Nach dem überraschenden Tod von Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag Trauerbeflaggung an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern angeordnet. Das gelte auch für den Tag der Beisetzung, teilte die Staatskanzlei in München mit. Am Donnerstag hing an Fahnen vor dem Landtagsgebäude in München auch Trauerflor.

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Schon am Mittwochabend hatte sich Söder auf X zu Wort gemeldet und sich tief bestürzt über die Nachricht gezeigt. "Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern."