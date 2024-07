Am Donnerstag beginnt das neue Schuljahr. Insgesamt gibt es in Thüringen rund 960 Schulen, etwa 160 davon sind in freier Trägerschaft. Dazu gehören etwa Waldorfschulen oder Schulen in Trägerschaft von Verbänden und anderen Organisationen. Gut 30 000 Schülerinnen und Schüler besuchen die freien Schulen, wie es bei der Landesarbeitsgemeinschaft heißt.