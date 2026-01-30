Freie Stellen: Ein Job „wie bezahltes Fitnessstudio“

Arbeit viel entspannter als früher

Die Arbeit sei heute auch weniger anstrengend als vor einigen Jahren. „Früher hatten wir noch Briefe mit dabei und samstags zusätzlich Fernsehzeitungen, da war das teilweise eine ziemliche Schlepperei“, berichtet Andreas Kuropka. „Mittlerweile ist das schon sehr entspannt, weil es nur noch Zeitungen sind.“

Schön sei es zudem, die Leute mit Nachrichten und wichtigen Informationen zu versorgen, befindet Andreas Kuropka. Auch für ihn selbst sei die Zeitung äußerst wichtig. „Das erste Mal lese ich sie schon digital am Abend vorher, da gucke ich aber nur schnell nach dem Neusten im Lokalteil, den Rest überfliege ich. Beim Fußball gucke ich manchmal auch, ob ein interessanter Artikel drin steht, drei meiner Jungs spielen ja im Ulstertal bei Borsch“, sagt er. „Und am nächsten Tag, wenn ich von der Arbeit zurück bin, normalerweise so gegen 9 Uhr, frühstücke ich immer mit meiner Frau zusammen – da wird dann die Papierzeitung aufgeschlagen und tiefer hineingelesen.“