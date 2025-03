Gut Ding will Weile haben, heißt es immer dann, wenn von etwas gesprochen wird, was von hoher Qualität und großer Bedeutung ist, aber nicht überhastet realisiert werden soll. Wie es sich nun konkret bei der Burg Maienluft verhält, dem Wasunger Wahrzeichen, welches aktuell von Bäumen befreit wieder weithin sichtbar ist, lässt sich zurückblickend schwer sagen. Bürgermeister Thomas Kästner, der wegen des verwachsenen Blicks in der Vergangenheit oft in die Bredouille geriet, erinnert daran, dass schon sein Vorgänger Manfred Koch um eine freie Sicht auf das steinerne Kleinod der Stadt, als Hotel und Gaststätte auch überregional bekannt, bemüht war.