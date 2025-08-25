Freie Plätze in Unterkünften: Kommunen spüren Rückgang der Flüchtlingszahlen

Erfurt/Eisenach/Nordhausen (dpa/th) - Weniger Asylbewerber, mehr freie Heimplätze: Einige Thüringer Landkreise und ebenso kreisfreie Städte spüren eine Entspannung bei der Belegung von Flüchtlingsunterkünften. Manche Kommunen haben Gemeinschaftsunterkünfte bereits geschlossen oder Wohnungen wieder an die Vermieter abgegeben, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Landkreisen und kreisfreien Städten hervorgeht. In den größeren Städten sind die Belegungszahlen aber teils noch hoch.