Dass es nun zwei Monate vorher so weit ist, hat mehrere Gründe. An der Schleuse wurde zunächst im 24-Stunden-Betrieb gewerkelt. 16 Bedienstete des Bauhofs in Trier arbeiteten insgesamt 1.600 Stunden, um die beiden Torflügel fertig zu machen. Manche verzichteten auf Urlaub. Die Dillinger Hütte stellte Stahlteile her.