An insgesamt 110 Tagen waren die Freibäder in Zella-Mehlis und Benshausen in diesem Zeitraum geöffnet. Rund 21 000 badelustige Besucher konnten in beiden Bädern jeweils gezählt werden. „Im Jahr 2024 wurden insgesamt 20 821 Tickets verkauft. Das sind rund 4000 Tickets mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Andrea Grünkorn, Stadtsprecherin in Zella-Mehlis. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind es ebenfalls noch rund 2000 Tickets mehr, die in dieser Saison verkauft wurden.