Es wird viel gelobt und viel gedankt in der jüngsten Sitzung des Zella-Mehliser Sozialausschusses. Es geht um das Ende der Freibadsaison in Zella-Mehlis und Benshausen, um viele glückliche Gäste und um qualifiziertes Personal, das einen tollen Job gemacht habe. Doch diese Lobpreisungen könne Stadträtin Martina Stier (Zella-Mehlis plus) nicht mehr hören. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, sagt sie. Denn sie oder vielmehr ihre Tochter habe im Sommer im Freibad Einsiedel ganz andere Erfahrungen mit einer Mitarbeiterin gemacht.