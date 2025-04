Heckenscheren rattern, der Kärcher brummt über die Bodenplatten hinweg, Wasser sprudelt aus Schläuchen über die Rutschen. Es wird geschrubbt, gewienert und poliert, um die Spuren des letzten Herbstes und vergangenen Winters in den beiden städtischen Freibädern zu beseitigen. Mit einem Großputz werden das Einsiedel in Zella-Mehlis und das Friedrich-Ludwig-Jahn-Bad in Benshausen seit Anfang April fit gemacht für die kommende Saison, die am 24. Mai starten soll.