Mit zwei im wesentlichen gleichlautenden Anträgen fordern die Stadtratsfraktionen Freie Wähler/Grüne und AfD/BfS die Betreibervereine der Suhler Freibäder von den Kosten für eine regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte im Schwimmbadgelände zu entlasten. Die im Februar-Stadtrat auf die Tagesordnung gesetzten Anträge wurden vor dem Hintergrund gestellt, da die Abstände der Überprüfung aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben 2025 wesentlich kürzer werden. Hatte bislang eine Überprüfung zu Beginn der Badesaison ausgereicht – die Kosten dafür beliefen sich auf etwa 60 Euro – so sind nun monatliche Kontrollen vorgeschrieben. Dafür stehen jährliche Kosten in Höhe von 320 Euro pro Verein in Rede.