Schwimmen gehen und damit Gutes tun, das geht wieder am 24. Juni im Freibad Einsiedel. Der Förderverein Freibad Einsiedel und die Stadt Zella-Mehlis laden am kommenden Dienstag ab 10 Uhr bis abends 20 Uhr zum „Schwimm-eine-Runde-Tag“ ein, um so mit jeder Bahn im kühlen Nass für einen guten Zweck zu sammeln.